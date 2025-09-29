ETV Bharat / state

अजीम प्रेमजी और महाकौशल यूनिवर्सिटी समेत 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर, यूजीसी की कार्रवाई

भोपाल : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने मध्यप्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर की सूची में डाल दिया है. इसके साथ ही यूजीसी ने संबंधित विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी है कि यदि सुधार नहीं होता, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालयों के खिलाफ मान्यता निरस्त करने और प्रवेश प्रक्रिया रोकने समेत अन्य कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, अभी सभी से नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर के 54 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर सूची में डाला है. इनमें मध्यप्रदेश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी समेत असम की एक, बिहार की तीन, छत्तीसगढ़ की तीन, गोवा की एक, गुजरात की आठ, हरियाणा से एक और झारखंड की चार यूनिवर्सिटी शामिल हैं. इसके साथ ही कर्नाटक की एक, महाराष्ट्र की दो, मणिपुर की तीन और त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की एक-एक यूनिवर्सिटी शामिल हैं.

प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर इसलिए हुई कार्रवाई

बता दें कि यूजीसी ने पिछले साल जून में निजी विश्वविद्यालयों के स्व-प्रकटीकरण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके तहत सभी हायर एजूकेशन वाले संस्थानों को यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर प्रसारित करना अनिवार्य था. संस्थान की वेबसाइट के होमपेज पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन किए यूनिवर्सिटी से संबंधित अहम जानकारी प्रदर्शित करना था.

इसके अलावा वेबसाइट के होमपेज पर नेविगेशन की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए थी. इसके साथ ही यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 13 के तहत इंस्पेक्शन की जानकारी सहायक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने को कहा गया था. लेकिन कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया.

मध्यप्रदेश के ये कालेज डिफाल्टर सूची में

