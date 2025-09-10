दिल्ली में 10 लाख स्ट्रीट डॉग को लगाई जाएगी माइक्रोचिप, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले
आगामी विश्व रेबीज़ दिवस को ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि दिल्ली में रेबीज नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे.
Published : September 10, 2025 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय में आज दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसकी अध्यक्षता विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने की. सबसे पहले राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा हुई. आगामी विश्व रेबीज़ दिवस को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि दिल्ली में रेबीज़ नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे. इसके अंतर्गत डॉग्स को माइक्रोचिप लगाना, डॉग बाइट मामलों की रोकथाम और टीकाकरण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण जैसे अहम् कदम शामिल होंगे. इस दौरान “Strengthening rabies control and dog population management in Delhi through microchipping” पर विशेष जोर दिया गया. मंत्री कपिल मिश्रा ने निर्देश दिया कि जल्द ही डॉग सेंसस और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए ताकि सटीक आंकड़े मिल सके और भविष्य की कार्ययोजनाएं मजबूत हो सकें.
दिल्ली में पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य
इस बैठक में विकास आयुक्त शूरबीर सिंह के साथ ही पशुपालन विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक का उद्देश्य पशु कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करना और दिल्ली राज्य के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करना रहा. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली में पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य होगा और इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित सभी नियमों को जल्द लागू किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्रीय समिति को सक्रिय बनाया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी के गठन पर सहमति
बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से भी जुड़ा रहा. इसमें दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड को फंड ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया. साथ ही, बोर्ड की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी और अन्य उप-समितियों के गठन, नए स्टाफ की भर्ती और बोर्ड की विभिन्न पहलों पर व्यय की स्वीकृति देने पर सहमति बनी. पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने पर भी सहमति बनी. बैठक में यह भी तय किया गया कि दिल्ली में जल्द ही एक एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि पशु बाजारों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.
विश्व रेबीज़ दिवस
मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय कई सालों तक एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक नहीं हुई थी. आज बोर्ड की तमाम मांगों को लेकर यह बैठक हो रही है. दिल्ली में पशुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण जल्द किया जाएगा. बोर्ड को समुचित फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि पशुओं के कल्याण की दिशा में तेजी से काम हो सके. साथ ही, हर जिले के स्तर पर एनिमल वेलफेयर की कमेटियां बनाई जाएंगी. विश्व रेबीज़ दिवस से पहले रेबीज़ नियंत्रण से जुड़ा विस्तृत स्टेट एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा.” उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही पेट शॉप्स के पंजीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाएगी और इसके लिए अलग मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है. सभी दुकानों को नियमानुसार पंजीकृत करना होगा और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी.
कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि “यदि किसी भी स्तर पर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार इसे प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराएगी. हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली पशु कल्याण की दिशा में देशभर में एक मिसाल कायम करे.” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि “एक विस्तृत एडवाइजरी जल्द तैयार की जाए, जिसमें पेट शॉप्स के पंजीकरण, रेबीज़ नियंत्रण, कुत्तों की माइक्रोचिपिंग, डॉग बाइट की रोकथाम और निगरानी समितियों की भूमिका पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएँ. साथ ही, सोशल मीडिया को अधिक सक्रिय किया जाए ताकि जागरूकता और सहभागिता दोनों को बढ़ाया जा सके.
ये भी पढ़ें: