72 साल की महिला के पेट से निकली 10 किलोग्राम की गांठ, 68 वर्ष के पुरुष की किडनी ऑपरेट करके 71 स्टोन निकाले गये - 10 KG LUMP REMOVED IN GSVM KANPUR

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा.संजय काला ने बताया, सर्जरी करने वाली टीम में डॉ. पविका लाल, डॉ. प्रतिमा वर्मा समेत अन्य चिकित्सक शामिल थे.

Photo Credit: ETV Bharat
ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की टीम (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 8:11 PM IST

कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज से संबद्ध महिला एवं प्रसूति रोग विभाग में कुछ दिनों पहले दामोदर नगर निवासी 72 वर्षीया शशि देवी पेट में सूजन व दर्द की शिकायत लेकर जांच कराने पहुंची थी. बहुत अधिक पेट का आकार बढ़ा हुआ देख, डॉक्टरों को अंदेशा हुआ कि पेट में गांठ होगी. हालांकि, गांठ 10 किलोग्राम की होगी इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था.

महिला की जान बचाने के लिए तुरंत एडमिट किया गया: महिला मरीज की जांच कराई गई, तो सामने आया ओवरी के पास से एक बड़ा हिस्सा एब्डोमिनो पेल्विक मास में तब्दील हो गया है. इसका आकार 36 गुणा 37 सेमी था. वहीं, वजन करीब 10 किलोग्राम था. महिला मरीज की जान बचाने के लिए फौरन ही चिकित्सकों की टीम ने मरीज को सर्जरी के लिए एडमिट किया. सर्जरी हुई तो चिकित्सक भी चौंक गए.

पेट से 10 किलोग्राम की गांठ निकलने के बाद महिला बिल्कुल ठीक: महिला मरीज के पेट से 10 किलोग्राम की गांठ निकली. चिकित्सकों ने दावा किया है कि महिला मरीज अब पूरी तरह से ठीक हैं. सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स टीम में डॉ.पविका लाल और डॉ. प्रतिमा वर्मा समेत अन्य चिकित्सक शामिल रहे. जीएसवीएम मेडिकल कालेज के डॉक्टर्स लगातार गंभीर सर्जरी कर मरीजों को बचा रहे हैं.

आधुनिक उपकरणों से मरीजों की सर्जरी: कुछ दिनों पहले एक मरीज की लिवर ट्रांसप्लांट किया गया था. थोड़े दिनों पहले सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने एक सर्जरी से ही एक महिला मरीज व एक बच्चे की जान बचाई. जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा.संजय काला का कहना है, मेडिकल कालेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल में अब आधुनिक उपकरणों से मरीजों की सर्जरी कर उनकी जान बचाई जा रही है.

किडनी से एक ही ऑपरेशन में 71 पथरी निकालीं: मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (एसआरएन) में चिकित्सकों ने बांदा जिले के रहने वाले 68 वर्षीय हनीफ खान की किडनी से एक ही ऑपरेशन में 71 पथरियां निकाली गईं. लंबे समय से तेज दर्द की समस्या झेल रहे मरीज की जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनियों में कई पथरी जमी हुई हैं. समय रहते ऑपरेशन कर चिकित्सकों ने उनकी किडनी को सुरक्षित रखा और मरीज को राहत दिलाई.

Photo Credit: ETV Bharat
68 वर्षीय हनीफ खान की किडनी से एक ही ऑपरेशन में 71 पथरियां निकाली गईं. (Photo Credit: ETV Bharat)

किडनी हमेशा के लिए खराब हो सकती थी: यह जटिल ऑपरेशन यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. दिलीप चौरसिया के नेतृत्व में हुआ. टीम में डॉ. शिरीष मिश्रा, डॉ. दीपक गुप्ता और डॉ. आदर्श शामिल रहे. डॉक्टरों ने बताया कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पथरी निकलना बेहद दुर्लभ है. अगर समय रहते ऑपरेशन न होता, तो मरीज की किडनी हमेशा के लिए खराब हो सकती थी. सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया टीम ने भी बड़ी भूमिका निभाई.

Photo Credit: ETV Bharat
68 वर्षीय हनीफ खान की एक्स-रे प्लेट (Photo Credit: ETV Bharat)

छोटी-सी परेशानी को भी हल्के में न लें: डॉ. धर्मेंद्र यादव, डॉ. प्रगति सक्सेना, डॉ. मोहम्मद अज़ीम और डॉ. प्रियंका ने मरीज की स्थिति को स्थिर रखते हुए ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम योगदान दिया. प्रो. डॉ. दिलीप चौरसिया ने कहा कि यह केस हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था. लेकिन मरीज की हिम्मत और टीम की मेहनत ने सब आसान कर दिया. हमारी अपील है कि लोग छोटी-सी परेशानी को भी हल्के में न लें. समय रहते डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है.

Photo Credit: ETV Bharat
68 वर्षीय हनीफ खान की किडनी से एक ही ऑपरेशन में 71 पथरियां निकाली गईं. (Photo Credit: ETV Bharat)

Photo Credit: ETV Bharat
68 वर्षीय हनीफ खान की एक्स-रे प्लेट (Photo Credit: ETV Bharat)

