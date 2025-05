ETV Bharat / state

धमतरी के कुरुद से 10 जुआरी गिरफ्तार, बोदाछापार गांव में पुलिस ने रेड मारकर पकड़ा - TEN GAMBLERS ARRESTED

बोदाछापार गांव में पुलिस ने रेड मारकर पकड़ा ( ETV Bharat )

धमतरी: कुरुद पुलिस ने बोदाछापर गांव के खार में जुआ खेल रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों के पास से लाखों की नकदी मिली है. पकड़े गए जुआरियों में धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद और कुरुद के लोग शामिल हैं. पुलिस ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बोदाछापर गांव के खार में लंबे वक्त से जुआ खेला जा रहा था. 10 जुआरी गिरफ्तार: मुखबिर के जरिए पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुरुद के बोदाछापर गांव में जुआ खेला जा रहा है. पुलिस ने सूचना के बाद इलाके में घेराबंदी कर खार में जुआ खेल रहे 10 लोगों को पकड़ा. पकड़े गए जुआरियों के पास से कुल 1 लाख 38 हजार की रकम बरामद हुई है. धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने सभी थाना प्रभारियों को कहा है कि वो अपने अपने इलाके में जुए और सट्टे पर रोक लगाएं. एसपी से मिले दिशा निर्देश के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बोदाछापार गांव में पुलिस ने रेड मारकर पकड़ा (ETV Bharat)

