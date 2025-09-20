ETV Bharat / state

नवरात्रि मेला 2025: मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 15 जोड़ी ट्रेने, 6 अक्टूबर तक यात्रियों को मिलेगी सुविधा

शारदीय नवरात्रि पर मां शारदा देवी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं मैहर. फैसला श्रद्धालुओं की यात्रा को बनाएगा आसान.

मैहर स्टेशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 6:26 PM IST

मैहर: मां शारदा देवी का मैहर धाम न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में आस्था का केंद्र माना जाता है. नवरात्रि में यहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं. श्रद्धालुओं की भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. पश्चिम मध्य रेलवे मंडल के अंतर्गत चलने वाली 15 जोड़ी प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनों का मैहर रेलवे स्टेशन पर अस्थाई ठहराव दिया गया है. यह सुविधा 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगी. इस अवधि में संबंधित सभी ट्रेनें मैहर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेंगी, जिससे यात्रियों को दर्शन हेतु आसानी होगी.

नवरात्रि के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं मैहर

रेलवे प्रशासन ने बताया कि नवरात्रि पर्व के दौरान देशभर से लाखों श्रद्धालु मैहर आते हैं. हर वर्ष दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे रेल सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव रहता है. ऐसे में यात्रियों को बिना परेशानी के मैहर उतरने और वापस यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. श्रद्धालु सीधे मैहर स्टेशन पर उतरकर मंदिर तक पहुंच सकेंगे. यात्रा में समय और अतिरिक्त किराया बचेगा. भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में चढ़ने-उतरने की परेशानी कम होगी.

स्थानीय प्रशासन की तैयारियां

रेलवे ठहराव के साथ-साथ मैहर प्रशासन ने भी मेले की व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने की तैयारी तेज कर दी है. स्टेशन परिसर और मंदिर मार्ग पर साफ-सफाई अभियान चलाया गया है. अतिक्रमण हटाकर श्रद्धालुओं के लिए जगह बनाई जा रही है. पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहे हैं.

इन ट्रेनों का होगा ठहराव

रेल प्रशासन के मुताबिक, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर, छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, चेन्नई-छपरा, वलसाड-मुजफ्फरपुर, कोल्हापुर-धनबाद, रक्सौल-एलटीटी, दुर्ग-नौतनवा, गोरखपुर-पुणे, पूर्णा-पटना, अयोध्या कैंट-एलटीटी, रांची-एलटीटी, बांद्रा-पटना, पुणे-बनारस, गुवाहाटी-एलटीटी और सूरत-छपरा जैसी ट्रेनों का ठहराव मैहर स्टेशन पर रहेगा.

पश्चिम मध्य रेलवे जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवधि में देश के अलग-अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु माता शारदा देवी के दर्शन करने मैहर पहुंचते हैं. दर्शनार्थियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे हर साल नवरात्रि के दौरान विशेष इंतजाम करता है. इस बार भी 5 मिनट के ठहराव से यात्रियों को आसानी होगी.

