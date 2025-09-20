ETV Bharat / state

नवरात्रि मेला 2025: मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 15 जोड़ी ट्रेने, 6 अक्टूबर तक यात्रियों को मिलेगी सुविधा

मैहर: मां शारदा देवी का मैहर धाम न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में आस्था का केंद्र माना जाता है. नवरात्रि में यहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं. श्रद्धालुओं की भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. पश्चिम मध्य रेलवे मंडल के अंतर्गत चलने वाली 15 जोड़ी प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनों का मैहर रेलवे स्टेशन पर अस्थाई ठहराव दिया गया है. यह सुविधा 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगी. इस अवधि में संबंधित सभी ट्रेनें मैहर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेंगी, जिससे यात्रियों को दर्शन हेतु आसानी होगी.

नवरात्रि के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं मैहर

रेलवे प्रशासन ने बताया कि नवरात्रि पर्व के दौरान देशभर से लाखों श्रद्धालु मैहर आते हैं. हर वर्ष दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे रेल सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव रहता है. ऐसे में यात्रियों को बिना परेशानी के मैहर उतरने और वापस यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. श्रद्धालु सीधे मैहर स्टेशन पर उतरकर मंदिर तक पहुंच सकेंगे. यात्रा में समय और अतिरिक्त किराया बचेगा. भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में चढ़ने-उतरने की परेशानी कम होगी.

स्थानीय प्रशासन की तैयारियां