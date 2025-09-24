ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में युवक का शव मिलने से हड़कंप, गोली मारकर हत्या की आशंका

इस्माइलपुर और पहाड़पुर गांव के बीच मिला शव, फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत.

tempo driver shot dead in farrukhabad crime latest hindi news
फर्रुखाबाद में टेंपो चालक की गोलियों से भूनकर हत्या. (etv baharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
फर्रुखाबादः जिले में एक युवक का शव मिला है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने गोली मारकर हत्या की आशंका जताई है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. वहीं, इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है.

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया ने कि 23 सितंबर को थाना क्षेत्र नवाबगंज को सूचना मिली एक ऑटो चालक पुष्पेंद्र यादव का शव पड़ा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से शव को बरामद कर लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आशंका है कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.


जानकारी के मुताबिक युवक पुष्पेंद्र यादव के परिवार में मां गुड्डी देवी, पिता कुँवर पाल, पत्नी रिंकी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. पुष्पेंद्र की 4 वर्ष की बेटी मानवी व डेढ़ माह का बेटा भी है. पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें लगा दी गयी है. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आएगी.






