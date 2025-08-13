ETV Bharat / state

फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद जारी; कांग्रेस जिलाध्यक्ष हाउस अरेस्ट, कई अन्य नेता हिरासत में - TOMB DISPUTE IN FATEHPUR

कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय ने कहा, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है. कांग्रेस नेता खुद ही कोतवाली पहुंच गये थे, उनको बिठाया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी हाउस अरेस्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 4:02 PM IST

4 Min Read

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विवादित मकबरे पर सोमवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के समर्थक पहुंचे थे. इन लोगों ने इसे मंदिर बताते हुए तोड़फोड़ की थी. इसे लेकर पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. बुधवार सुबह मकबरे पर जाने की तैयारी कर रहे 16 कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक दिया.

पुलिस ने गिरफ्तारी से किया इनकार: कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी के पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल में शामिल कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया. कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय ने कहा, किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 10 सदस्यीय कमेटी गठित की थी. उन्होंने कमेटी से बुधवार को फतेहपुर के विवादित स्थल पर पहुंच कर हालात का जायजा लेने के लिए कहा था.

कांग्रेस प्रतिनिधि-मंडल को लेकर सक्रिय था प्रशासन: कांग्रेस प्रतिनिधि-मंडल के पहुंचने की भनक लगते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया. जिले की सीमा छिवली पुल और बड़ौरी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. बुधवार की सुबह ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गये. अधिकारी चेकिंग और पूछताछ कराने लगे.

Photo Credit- ETV Bharat
फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद (Photo Credit- ETV Bharat)

कांग्रेस नेताओं ने हिरासत में लेने का आरोप लगाया: कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सुबह ही कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा, पं. रामनरेश महराज, आनंद सिंह गौतम आदित्य श्रीवास्तव मोहसिन खान, अजय कुमार बच्चा, हिदायतउल्ला, सईद चच्चा, दीपक श्रीवास्तव, वसीर अहमद, नौशाद अहमद अमीररुल जमा खां, मो.आरिफ, सैयद अहमद, इमरान सिद्दीकी, इरसत खान को हिरासत में ले लिया और अपने साथ कोतवाली ले गई.

कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय का कहना है कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है. कांग्रेसी नेता खुद से कोतवाली पहुंचे हैं. सभी को ससम्मान बिठाया गया है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी हाउस अरेस्ट: फतेहपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी को हाउस अरेस्ट किया गया. हाउस अरेस्ट के दौरान जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि एक मकबरे को मंदिर बताकर वहां पर भाजपा के लोगों ने तोड़फोड़ की.

अराजकता फैलाई और जिला प्रशासन मौके पर खड़ा मूक दर्शक बना रहा. हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर वहां जाने से रोका जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो की गयी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नही हुई.

मंदिर मेला कमेटी ने दी धरना प्रदर्शन की धमकी: तामेश्वर मंदिर मेला कमेटी प्रभारी विजय शंकर शुक्ला ने कहा कि जिस जगह मकबरा बना है, वहां पर ठाकुर सिद्धपीठ मंदिर है. तीन दिन पहले जिस तरह से पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 10 नामजद सनातनियों सहित 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

उसको वापस लिया जाए. अगर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो जिले भर से लाखों सनातन धर्म को मनाने वाले लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे.

सरकारी अभिलेखों में संरक्षित प्रॉपर्टी है मकबरा: इतिहासकार सतीश द्विवेदी का कहना है कि यह मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब के फौजदार अब्दुस समद का है. हिंदू संगठन और बीजेपी के जिला अध्यक्ष इसे मंदिर बता रहे हैं. वहीं इतिहासकार सतीश द्विवेदी और स्थानीय दस्तावेज के मुताबिक यह मुगलकालीन मकबरा है.

विवादित मकबरे पर क्या कहते हैं इतिहासकार: इतिहासकार सतीश द्विवेदी ने बताया कि 1969 में फतेहपुर के असोथर के रहने वाले हिंदू राजपूत परिवार के नाम पर यह जमीन थी. 20 अप्रैल 2012 को सरकारी दस्तावेजों में गाटा संख्या 753 पर यह 'मकबरा' बतौर राष्ट्रीय संपत्ति दर्ज किया गया. इसका मुतवल्ली मोहम्मद अनीश को बनाया गया था. इसका क्षेत्रफल 10 बीघा 17 बिस्वा है. यह सरकारी अभिलेखों में दर्ज है. यह एक संरक्षित संपत्ति है.

यह भी पढ़ें- आखिर फतेहपुर मकबरे की सच्चाई क्या है, जिसको लेकर हो रहा विवाद, किसने और क्यों बनवाया था?

यह भी पढ़ें- फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल, मंदिर बताकर हिंदू संगठनों ने फहराया भगवा झंडा और की तोड़फोड़, 150 पर केस दर्ज

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विवादित मकबरे पर सोमवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के समर्थक पहुंचे थे. इन लोगों ने इसे मंदिर बताते हुए तोड़फोड़ की थी. इसे लेकर पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. बुधवार सुबह मकबरे पर जाने की तैयारी कर रहे 16 कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक दिया.

पुलिस ने गिरफ्तारी से किया इनकार: कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी के पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल में शामिल कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया. कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय ने कहा, किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 10 सदस्यीय कमेटी गठित की थी. उन्होंने कमेटी से बुधवार को फतेहपुर के विवादित स्थल पर पहुंच कर हालात का जायजा लेने के लिए कहा था.

कांग्रेस प्रतिनिधि-मंडल को लेकर सक्रिय था प्रशासन: कांग्रेस प्रतिनिधि-मंडल के पहुंचने की भनक लगते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया. जिले की सीमा छिवली पुल और बड़ौरी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. बुधवार की सुबह ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गये. अधिकारी चेकिंग और पूछताछ कराने लगे.

Photo Credit- ETV Bharat
फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद (Photo Credit- ETV Bharat)

कांग्रेस नेताओं ने हिरासत में लेने का आरोप लगाया: कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सुबह ही कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा, पं. रामनरेश महराज, आनंद सिंह गौतम आदित्य श्रीवास्तव मोहसिन खान, अजय कुमार बच्चा, हिदायतउल्ला, सईद चच्चा, दीपक श्रीवास्तव, वसीर अहमद, नौशाद अहमद अमीररुल जमा खां, मो.आरिफ, सैयद अहमद, इमरान सिद्दीकी, इरसत खान को हिरासत में ले लिया और अपने साथ कोतवाली ले गई.

कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय का कहना है कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है. कांग्रेसी नेता खुद से कोतवाली पहुंचे हैं. सभी को ससम्मान बिठाया गया है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी हाउस अरेस्ट: फतेहपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी को हाउस अरेस्ट किया गया. हाउस अरेस्ट के दौरान जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि एक मकबरे को मंदिर बताकर वहां पर भाजपा के लोगों ने तोड़फोड़ की.

अराजकता फैलाई और जिला प्रशासन मौके पर खड़ा मूक दर्शक बना रहा. हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर वहां जाने से रोका जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो की गयी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नही हुई.

मंदिर मेला कमेटी ने दी धरना प्रदर्शन की धमकी: तामेश्वर मंदिर मेला कमेटी प्रभारी विजय शंकर शुक्ला ने कहा कि जिस जगह मकबरा बना है, वहां पर ठाकुर सिद्धपीठ मंदिर है. तीन दिन पहले जिस तरह से पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 10 नामजद सनातनियों सहित 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

उसको वापस लिया जाए. अगर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो जिले भर से लाखों सनातन धर्म को मनाने वाले लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे.

सरकारी अभिलेखों में संरक्षित प्रॉपर्टी है मकबरा: इतिहासकार सतीश द्विवेदी का कहना है कि यह मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब के फौजदार अब्दुस समद का है. हिंदू संगठन और बीजेपी के जिला अध्यक्ष इसे मंदिर बता रहे हैं. वहीं इतिहासकार सतीश द्विवेदी और स्थानीय दस्तावेज के मुताबिक यह मुगलकालीन मकबरा है.

विवादित मकबरे पर क्या कहते हैं इतिहासकार: इतिहासकार सतीश द्विवेदी ने बताया कि 1969 में फतेहपुर के असोथर के रहने वाले हिंदू राजपूत परिवार के नाम पर यह जमीन थी. 20 अप्रैल 2012 को सरकारी दस्तावेजों में गाटा संख्या 753 पर यह 'मकबरा' बतौर राष्ट्रीय संपत्ति दर्ज किया गया. इसका मुतवल्ली मोहम्मद अनीश को बनाया गया था. इसका क्षेत्रफल 10 बीघा 17 बिस्वा है. यह सरकारी अभिलेखों में दर्ज है. यह एक संरक्षित संपत्ति है.

यह भी पढ़ें- आखिर फतेहपुर मकबरे की सच्चाई क्या है, जिसको लेकर हो रहा विवाद, किसने और क्यों बनवाया था?

यह भी पढ़ें- फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल, मंदिर बताकर हिंदू संगठनों ने फहराया भगवा झंडा और की तोड़फोड़, 150 पर केस दर्ज

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS PRESIDENT HOUSE ARRESTCONGRESS LEADERS DETAINEDCONGRESS DISTRICT PRESIDENTTOMB DISPUTE IN FATEHPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.