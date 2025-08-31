बिलासपुर: तखतपुर थाना इलाके में मंदिर के पुजारी की हत्या हो गई. पुजारी की हत्या किसने की अभी इसका पता नहीं चल पाया है. पुजारी का शव मंदिर परिसर से बरामद हुआ है. हत्या की खबर फैलते ही इलाके के लोग मंदिर में आ जुटे. हत्या किसने की और क्यों की इस बात का पता लगाने में पुलिस की टीम जुटी है.

पुजारी की हत्या: मृतक पुजारी जोगेश्वर पाठक की उम्र 30 साल थी. जागेश्वर पाठक मंदिर में रहकर पूजा पाठ कराते थे. पुजारी की हत्या के बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक पुजारी जागेश्वर पाठक पास के ही गांव परसाकापा के रहने वाले थे.

एसएसपी ने जताया रंजिश में मर्डर का शक (ETV Bharat)

मां ने देखा सबसे पहले बेटे का शव: मृतक पुजारी जागेश्वर पाठक मंदिर में ही रहते थे. आज सुबह जब पुजारी की मां मंदिर आई तो देखा की बेटा जमीन पर गिरा पड़ा है. पूरे मंदिर परिसर में खून की खून फैला है. पुजारी की मां ने बेटे को उठाने की काफी कोशिश की लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी.

सदमें में परिवारवाले: तखतपुर पुलिस ने बताया कि मृतक की मां हर दिन सुबह के वक्त मंदिर आती है. रविवार की सुबह भी वो जब मंदिर पहुंची तो बेटे की कोई आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ी. मंदिर के आंगन में जब पुजारी की मां गई तो वहां पर उसके बेटे का शव पड़ा मिला.

तखतपुर पुलिस को दी गई सूचना: बेटे की लाश मिलने के बाद बदहवाश मां ने इसकी सूचना गांव वालों को दी. गांव वालों की मदद से बुजुर्ग मां ने पुलिस क्या हत्या की खबर दी. मृतक पुजारी की मां ने बताया कि उसके बेटे के शरीर पर चोट के कई निशान हैं.

पुरानी रंजिश या चोरों पर शक: पुलिस ने शक जताया है कि जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है उससे पुरानी रंजिश का शक लग रहा है. शक ये भी जताया जा रहा है कि मंदिर में हो सकता है कि चोर घुसे हों और पुजारी जाग गया हो. पकड़े जाने के डर से चोरों ने शायद इस हत्या को अंजाम दिया हो.

हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई है, जिससे आपसी रंजिश का भी शक गहरा रहा है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और ग्रामीणों से पूछताछ भी कर रही है. जल्द ही हम हत्या में शामिल लोगों तक पहुंच जाएंगे: रजनेश सिंह, SSP, बिलासपुर

पुलिस को मिला सुराग: जांच के लिए मंदिर परिसर पहुंची पुलिस टीम को मंदिर से थोड़ी दूर पर एक चप्पल मिली है. आरोपी हत्या की वारदात के बाद पुजारी का मोबाइल भी अपने साथ ले गए हैं. पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों तक पहुंच जाएगी.

