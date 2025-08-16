ETV Bharat / state

मंदिर पुजारी ने ग्रामीणों पर मारपीट का मामला कराया दर्ज, ग्रामीणों का दावा-दान पेटी लगाने पर है विवाद - CASE OF ASSAULT AGAINST VILLAGERS

आसींद के एक गांव में मंदिर पुजारी ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Scene of alleged assault in temple
मंदिर में कथित मारपीट का दृश्य (ETV Bharat Bhilwara)
Published : August 16, 2025 at 8:46 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र के बराणा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित खाकुल देव जी के मंदिर के दलित पुजारी ने ग्रामवासियों पर मारपीट का आरोप लगाया है. मामले में आसींद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जबकि ग्रामीणों का मंदिर के पुजारी पर आरोप है कि पुजारी मंदिर में कबूतरों का अनाज बेच देता है और मंदिर में विकास के लिए जो समिति द्वारा दान पेटी लगाई जा रही है, वह उसका विरोध कर रहा है. मंदिर पुजारी के आरोप गलत हैं. ग्रामवासियों का दावा है कि उन्होंने मंदिर परिसर में दान पेटी लगाने से पहले आसींद एसडीएम, डिप्टी व थाना अधिकारी को भी लिखित में सूचना दी थी.

मंदिर पुजारी के साथ मारपीट के आरोप को लेकर आसींद डिप्टी ओम प्रकाश ने बताया कि बराणा गांव में प्रसिद्ध ठाकुर देव मंदिर स्थित है. मंदिर के पुजारी विष्णु बलाई ने आसींद थाने में ग्रामीणों पर मारपीट और गालीगलौच की रिपोर्ट दी है. हमने इस मामले में ग्रामीणों पर मारपीट व एससी-एसटी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया यह मामला मंदिर में दान पेटी रखने के विवाद से जुड़ा है. पुजारी विष्णु बलाई दान पेटी लगाने का विरोध कर रहे हैं. तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है. पूजा-अर्चना से रोकने का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है.

वहीं, बराणा गांव के निवासी समाजसेवी संपत लाल जाट ने बताया कि बराणा गांव में वर्षों पुराना खाकुल देव मंदिर स्थित है. जिसमें वर्षों से मेघवंशी समाज पूजा-अर्चना करता है. वर्तमान में मेघवंशी समाज के ही विष्णु बलाई पूजा-अर्चना करते हैं. ग्रामीणों द्वारा मंदिर के विकास के लिए मंदिर विकास की एक समिति बनाई है. जिसमें गांव में रहने वाले तमाम समाज के लोगों के साथ ही दलित समाज के लोग भी शामिल हैं. मंदिर में महीने में कबूतरों को डालने के लिए कई क्विंटल अनाज एकत्रित होता है.

उन्होंने बताया कि मंदिर विकास समिति मंदिर परिसर में विकास के लिए दान पेटी लगाना चाह रही है, जिसका पुजारी विष्णु बलाई विरोध कर रहे हैं. इसी के चलते विष्णु बलाई ने ग्रामीणों पर मारपीट व एससी-एसटी की धाराओं में आसीन्द थाने में मामला दर्ज करवाया है. मारपीट और पूजा करने से रोकने का आरोप निराधार है. वहीं मंदिर के पुजारी विष्णु बलाई ने कहा कि मैं मंदिर में पूजा-अर्चना करने गया था. इसी दौरान मेरे साथ मारपीट की गई. मैंने आसींद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. सत्यता सामने आ जाएगी.

