साल में एक बार दशहरे के दिन ही खुलता है बिलासपुर का ये मंदिर, मनोकामना लेकर दूर-दूर से आतें हैं भक्त

बिलासपुर के हटरी चौक में अनूठा मंदिर है जो भक्तों के लिए दशहरे में एक दिन खुलता है.

साल मे एक बार दशहरे के दिन ही खुलता है बिलासपुर का ये मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 8:19 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 8:59 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में कहा जाता है 36 कोटी देवी देवताओं का वास है अलग अलग जगहों पर मंदिरों में विराजे देवी देवताओं को भक्त पूजते हैं. इसी तरह का अनूठा मंदिर जुना बिलासपुर में हैं. यहा विराजे श्री राम जानकी मंदिर के पट को साल में एक बार सिर्फ दशहरे के दिन ही भक्तों के लिए खोला जाता है.

मनोकामना लेकर दूर-दूर से आते हैं लोग: बताया जाता है कि, यहां लोग दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर दर्शन करने पहुंचते हैं. कई भक्तों का कहना है कि, पिछली बार मांगी गई मन्नत उनकी पूरी हुई है इसलिए इस साल भी दर्शन करने आए हैं.

साल मे एक बार दशहरे के दिन ही खुलता है बिलासपुर का ये मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

160 साल पुराना मंदिर: बिलासपुर के हटरी चौक के इस अनोखे मंदिर के द्वार सिर्फ 5 घंटे के लिए ही खुलते हैं. बताया जा रहा है कि, 160 साल पुराना इस श्रीराम-सीता हनुमान मंदिर पहले शाम 5 से 9 बजे तक खुलता था लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण कई भक्त जो सालों से भगवान के दर्शन के लिए इंतजार करते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता. ऐसे में अब मंदिर को दोपहर 2 से 5 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया. अब भक्तों की करीबन 4 घंटे पहले से ही मंदिर के सामने लाइन लग जाती है.

शुद्धता और मान्यता की वजह से मंदिर को साल में एक बार दशहरा के दिन ही भक्तों के लिए खोलते हैं. हालांकि बाकी दिन हम रोज की तरह पूजा-पाठ करते हैं- दिनेश चन्द्र पाण्डेय, पुजारी

दूसरे प्रदेश से भी आते हैं भक्त: हटरी चौक स्थित मंदिर में श्रीराम, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा है जिसे मनोकामना पूर्ति मंदिर के नाम से लोग जानते हैं. यहां दर्शन के लिए दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश जैसे कई राज्यों से भी भक्त आते हैं. दशहरे के दिन मंदिर खुलने के घंटो पहले से करीब एक किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है.

क्या है कहानी?: मंदिर के सेवादारों के अनुसार पूर्वजों ने बताया है कि, पहले यहां एक नीम का पेड़ था जो सूखकर अपने आप ही गिर गया. पेड़ के गिरते ही उसकी जड़ों से श्रीराम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण की प्रतिमा दिखाई दी थी इसलिए यहां विधी विधान से मंदिर की स्थापना की गई. बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय भी यह मंदिर ऐसे ही था.

साल में एक बार मंदिर का पट खुलने का कारण: बताया जाता है की कई साल पहले मंदिर खुलने और प्रभु की प्रतिमाओं को स्पर्श करने में कई अप्रिय घटनाएं हुई. इसी वजह से इसे बंद रखा जाता है. दशहरे के दिन भगवान खुश रहते हैं, सभी गलतियों को माफ करते हैं. इसलिए साल में एक बार दशहरे के दिन मंदिर का पट खुलता है. इसके अलावा परिवार के लोग प्रतिदिन घर के भीतर से तीन टाइम भगवान की पूजा-अर्चना करते हैं.

