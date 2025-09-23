दिल्ली-NCR में तापमान चढ़ा, 3 दिन और झेलनी पड़ेगी गर्मी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली के लिए साफ आसमान का पूर्वानुमान जताया है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मानसून की विदाई के बाद सितंबर महीने में दोबारा गर्मी का एहसास होने लगा है. दिन के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है और तापमान में लगातार इज़ाफा हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा.
मौसम का हाल
पूरे दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिनों (23 से 25 सितंबर) तक गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं. सुबह से ही धूप तेज रहेगी और दिन का तापमान लगातार चढ़ता जाएगा. साथ ही, रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.
मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली के लिए साफ आसमान का पूर्वानुमान जताया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, 26 और 27 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर के लोगों को हल्की राहत मिल सकती है. इन दो दिनों में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे जिससे धूप की तीव्रता कम रहेगी.
प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 122 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 117, गुरुग्राम में 125, गाजियाबाद में 121, ग्रेटर नोएडा में 115 और नोएडा में 105 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
