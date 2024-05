ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड! आने वाले दिनों के मौसम को लेकर जानिए आईएमडी ने क्या कहा - Delhi Weather Update

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 30, 2024, 11:20 AM IST | Updated : May 30, 2024, 11:25 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार शाम अचानक मौसम में बदलाव आया और आसमान में बादल छा गए तथा कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई जिसने दिल्ली के लोगों को कुछ राहत दी. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है. शुक्रवार से तापमान में कुछ कमी आने लगेगी. आज लू का ऑरेंज अलर्ट: दिल्ली में 30 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा कुछ क्षेत्रों में लू भी चली है। साथ ही, बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आंधी आने की भी संभावना है. बुधवार को हीटवेव के लिए 'रेड अलर्ट' से हटते हुए, मौसम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया. इसने पूर्वानुमान लगाया है कि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. दिल्ली में 7 दिनों का मौसम (IMD) दिल्ली में 7 दिनों का मौसम: दिल्ली के लिए साप्ताहिक या 7 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 31 मई और 1 जून को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. धूल भरी हवाओं के चलने की संभावना है. 2 जून को गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है. हवा की गति 25 से 35 किमी प्रति घंटा रह सकती है. इससे तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी. 3 से 5 जून तक धूल भरी हवाओं के चलने की संभावना है. यह भी पढ़ें- दिल्ली में बूंदाबांदी के बाद फिर बढ़ी उमस, अभी और सताएगी गर्मी 52.9 डिग्री रिकॉर्ड तापमान सेंसर की 'त्रुटि'- IMD :भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुंगेशपुर में संभावित रूप से रिकॉर्ड तोड़ तापमान दिखाने वाला स्टेशन माप उपकरण में खराबी के कारण हो सकता है. आईएमडी ने दिल्ली के एक उपनगरीय क्षेत्र स्थित स्टेशन का हवाला देते हुए एक बयान में कहा, "मुंगेशपुर में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अन्य स्टेशनों की तुलना में काफी अलग था. यह सेंसर में त्रुटि या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है. आईएमडी डेटा और सेंसर की जांच कर रहा है." दिल्ली का AQI लेवल: केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:15 बजे तक दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 244, गुरुग्राम में 223, गाजियाबाद में 206, ग्रेटर नोएडा में 282, नोएडा में 281 अंक बना हुआ है. दिल्ली के चार इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है। शादीपुर में 323, एनएसआईटी द्वारका में 315, आनंद विहार में 369, चांदनी चौक में 343 अंक बना हुआ है. यह भी पढ़ें- दिल्ली में पानी की बर्बादी पर लगेगा ₹2000 का जुर्माना, सरकार का बड़ा ऐलान

Last Updated : May 30, 2024, 11:25 AM IST