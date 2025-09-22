हरियाणा में भारी बारिश के बाद अब सताने लगी गर्मी, रात को तापमान में गिरावट, नूंह सबसे गर्म तो पानीपत ठंडा जिला
हरियाणा से मानसून की विदाई हो चुकी है. 28 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा. कई इलाकों में उमस से परेशान हुए लोग.
Published : September 22, 2025 at 7:33 AM IST
चंडीगढ़: मानसून की विदाई हो चुकी है और गर्मी फिर से लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, 28 सितंबर तक मौसम परिवर्तन हो सकता है. जिसके बाद तापमान में गिरावट होगी और गर्मी का सितम भी कम हो जाएगा.हरियाणा में रविवार को सबसे गर्म जिला नूंह रहा तो सबसे ठंडा पानीपत जिला रहा. नूंह में 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. पानीपत का न्यूनतम तापमान 32.5 रहा.
सामान्य से 38 फीसदी ज्यादा बारिश: वहीं, पहाड़ों पर कई इलाकों में अभी भी तेज बारिश हो रही है. जिसके चलते मैदानी इलाकों में रातें ठंडी होने लगी है और रात को तापमान में गिरावट देखी जा रही है. आगामी दिनों में हल्की ठंड महसूस की जा सकती है. फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है. मानसून सीजन 2025 में जून से 21 सितंबर तक औसतन 413.7 एमएम बारिश के बदले सामान्य से 38 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. सबसे कम बारिश सिरसा में दर्ज की गई है, यहां पर 346.6 एमएम बारिश दर्ज की गई है.
भारी बारिश ने मचाई तबाही: भारी बारिश ने इस बार भी काफी तबाही मचाई और मौसम भले ही साफ हो गया हो, लेकिन बाढ़ के जख्म अभी भी ताजा बने हुए हैं. किसानों को इस बार भी भारी नुकसान का बोझ उठाना पड़ रहा है. किसानों की तैयार फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई. घरों में जलभराव हो गया. खेत डूब गए, कई जगह किसानों की जमीन बह गई और अब प्रभावित इलाकों में बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है.
कई जगह सूखे जैसे हालात: दूसरी ओर, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां मानसून का असर कम देखा गया. अंबाला में सामान्य से 24% कम, और पंचकूला में 23% कम बारिश दर्ज की गई. ये जिले ऐसे रहे जहाँ अब तक के मानसून सीज़न में सूखे जैसे हालात बने रहे. राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जलभराव, कच्चे मकानों को नुकसान, और फसलों में खराबा जैसे हालात पैदा हो गए हैं. खासकर दक्षिण हरियाणा के जिलों जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल में बाढ़ जैसे हालात बने. कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार, हजारों एकड़ में खड़ी खरीफ फसलें या तो बर्बाद हो चुकी हैं या प्रभावित हुई हैं.
