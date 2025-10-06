ETV Bharat / state

रिमझिम बारिश ने गिराया मसूरी का तापमान, अक्टूबर में होने लगा दिसंबर जैसा अहसास

Published : October 6, 2025 at 8:36 PM IST

रजाई में लिपटे रहे लोग: स्थानीय निवासी राजीव थपलियाल ने बताया कि-

रिमझिम बारिश ने गिराया मसूरी का तापमान (VIDEO-ETV Bharat)

बारिश ने प्रभावित किया जन जीवन: बारिश का असर सबसे अधिक स्कूली बच्चों पर पड़ा है. सुबह-सुबह ठंडी हवाओं और लगातार होती बारिश में बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई जगहों पर स्कूल बसें भी समय से नहीं पहुंच पाईं, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई.

रिमझिम बारिश में भीगी मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में सोमवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश का सिलसिला दिनभर जारी रहा. बारिश के चलते तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस तरह की ठंड ने सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदली है. रिमझिम हुआ बारिश से इस टूरिस्ट प्लेस में ठंड बढ़ गई है. सोमवार सुबह से ही मसूरी में रिमझिम बारिश ने पारे के लेवल को गिरा दिया. बारिश के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हुई. गुलाबी ठंड के कारण लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए.

ऐसा लग रहा है मानो नवंबर-दिसंबर की सर्दी अभी से शुरू हो गई हो. सुबह से ही रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा था.

-राजीव थपलियाल, स्थानीय निवासी-

पर्यटकों ने उठाया बारिश का आनंद: वहीं एक पर्यटक सुषमा राणा ने कहा कि-

हम घूमने मसूरी आए थे, लेकिन मौसम ने हमें घर के कमरे में कैद कर दिया है. फिर भी इस रिमझिम बारिश और ठंडी हवा का अपना अलग ही मजा है.

-सुषमा राणा, पर्यटक-

बाजार में बढ़ी गर्म कपड़ों की डिमांड: इधर बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है. दुकानदारों ने बताया कि सुबह से ऊनी वस्त्र, छाते और रेनकोट खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है. होटलों और गेस्ट हाउस में भी हीटरों की मांग शुरू हो चुकी है.

सोमवार को मसूरी में बारिश हुई (Photo- ETV Bharat)

2 से 3 दिन तक है बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार, आने वाले दो से तीन दिनों तक मसूरी सहित उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं. तापमान में और गिरावट की संभावना है.

बारिश से जन जीवन प्रभावित हुआ (Photo- ETV Bharat)

बारिश और ठंड के चलते मसूरी कि व्यस्त रहने वाली सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम नजर आई. चाय-नाश्ते की दुकानों पर जरूर कुछ रौनक दिखी, जहां लोग गरम चाय की चुस्कियों के साथ मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए.

गिर गया मसूरी का तापमान: बारिश के रिमझिम फुहारों ने मसूरी के तापमान को प्रभावित किया है. सोमवार को पहाड़ो की रानी का अधिकतम तापमान 18° सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 13° सेल्सियस रहा.

