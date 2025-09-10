ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में मौसम ने बदला रुख, तेज धूप से बढ़ी गर्मी, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

मानसून की विदाई के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गर्मी महसूस की जा रही है.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट
September 10, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में अब मौसम का रुख बदलने लगा है. मानसून की विदाई के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गर्मी महसूस की जा रही है. बीते कुछ दिनों तक जहां अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ था, वहीं अब इसमें धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

मंगलवार को दिल्ली में तेज धूप छाई रही. इस दौरान अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक था. वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था. हवा में नमी का स्तर 88 से घटकर 58 प्रतिशत के बीच रहा। मंगलवार को किसी भी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई.

मौसम पूर्वानुमान: बारिश की संभावना नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी दिल्ली में मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा. तेज धूप के साथ बीच-बीच में बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन बारिश या बूंदाबांदी की संभावना नहीं जताई जा रही है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि 10 सितंबर से 15 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम शुष्क ही बना रहेगा. इस दौरान सिर्फ बादलों की हल्की आवाजाही देखने को मिलेगी, दिल्ली में बारिश की संभावना काफी कम है, जबकि एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुहारें गिर सकती हैं. हालांकि, अधिकतर इलाकों में मौसम साफ और सूखा ही रहेगा.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल

वायु गुणवत्ता में मामूली गिरावट

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 अंक बना हुआ है जो कि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 92 गुरुग्राम में 75 गाजियाबाद में 87 ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 93 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के अनुवाद गांव से लोगों में अब पहले की तुलना में एक लेवल बढ़ने लगा है. दिल्ली के कुछ इलाकों में एक वेरिएबल 100 से ऊपर और दूसरों के बीच में है जबकि अधिकतर इलाकों में AQI लेवल अभी भी 100 से नीचे बना हुआ है.

