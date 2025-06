ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में बारिश से तापमान में गिरावट, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट, देखें - DELHI NCR WEATHER UPDATES

दिल्ली NCR में बारिश से लोगों के खिले चेहरे ( ETV Bharat )

Published : June 16, 2025 at 7:49 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 9:16 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में रविवार को बारिश होने से गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली. इसके चलते तापमान में भी गिरावट देखी गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में सोमवार सुबह 8 का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से 16 से 18 जून तक दिल्ली एनसीआर में शाम शाम के समय आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. साथ ही तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है. इससे पहले रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किा या गया, जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 109 दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों के मुकाबले कम हुआ है. वहीं एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 112, गुरुग्राम में 218, गाजियाबाद में 168, ग्रेटर नोएडा में 128 और नोएडा में एक्यूआई 135 दर्ज किया गया. दिल्ली के इलाकों की बात करें तो अलीपुर में 90, बुराड़ी क्रॉसिंग में 92, मथुरा रोड में 77, आईटीओ में 97, लोधी रोड में 74, मंदिर मार्ग में 90, एनएसआईटी द्वारका में 86 और श्री अरविंदो मार्ग में एक्यूआई 88 रिकॉर्ड किया गया. आनंद विहार में 136, अशोक विहार में 113, आया नगर में 128, बवाना में 113, डॉ. करणी सिंह शूटिंग में 105, डीटीयू में 105, द्वारका सेक्टर 8 में 124, दिलशाद गार्डन में 105, जहांगीरपुरी में 130, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 102, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 102, नजफगढ़ में 134, नरेला में 107, नेहरू नगर में 114, नॉर्थ कैंपस डीयू में 113, ओखला फेज 2 में 122, पूसा में 104, रोहिणी में 113, पटपड़गंज में 131, सिरी फोर्ट में 115, सोनिया विहार में 130, शादीपुर में 105, विवेक विहार में 103 और वजीरपुर में एक्यूआई 138 दर्ज किया गया.

