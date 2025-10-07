अक्टूबर में ठंड का अहसास! बर्फबारी के बाद हिमाचल में लुढ़का पारा
हिमाचल में बारिश-बर्फबारी के साथ ही प्रदेश में तापमान में भी गिरावट आई है. जिससे ठंड बढ़ी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 6:02 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. प्रदेश में 4 अक्टूबर से कई जगहों पर बारिश हो रही है. इसके अलावा लाहौल घाटी, रोहतांग पास और अटल टनल के पास बर्फबारी भी हुई है. जिससे प्रदेश में तापमान कम हो गया है और ठंड बढ़ गई है. ऐसे में लोगों को अक्टूबर के महीने में ही ठंड का अहसास हो रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेशभर के अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की जा रही है.
आज कैसा रहेगा मौसम ?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेशभर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेशभर के 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है. वहीं, 8 और 9 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है, ज्यादातर मौसम साफ रहेगा. हालांकि इस दौरान कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. जबकि 10 अक्टूबर के बाद मौसम साफ रहेगा.
"8 अक्टूबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा और धीरे-धीरे मौसम साफ होने लगेगा. 8 से 9 अक्टूबर तक ज्यादातर जगहों पर धूप खिलने की संभावना है. कुछ इलाकों में हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन लोगों को ठंड से फिलहाल राहत मिलेगी." - शोभित कटियार, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला
तापमान में आई कमी
हिमाचल में अक्टूबर महीने में हो रही बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. केलांग और कुकुमरेसी में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है. केलांग में -0.5 और कुकुमसेरी में -0.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. इसके अलावा कल्पा में 3.0, नारकंडा में 4.9, डलहौजी में 6.0, मनाली में 6.1, रिकांगपिओ में 6.3, कुफरी में 6.7, सेओबाग में 8.2, शिमला में 8.8, भुंतर में 10.0, पालमपुर और जुब्बरहट्टी में 11.5, सोलन में 12.6, सुंदरनगर और सराहन में 13.1, ऊना में 13.5, हमीरपुर में 13.7, मंडी में 13.9, धर्मशाला में 14.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.
26.7 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज
प्रदेश में अधिकतम तापमान धौलाकुआं में 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, धर्मशाला में 25.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा बिलासपुर में 21.6, नेरी में 18.7, जुब्बरहट्टी में 18.4, सुंदरनगर में 18.3, कांगड़ा और मंडी में 18.2, हमीरपुर और सोलन में 18.0, नाहन में 17.4, बजौरा में 16.4 और शिमला में 16.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.