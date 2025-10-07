ETV Bharat / state

अक्टूबर में ठंड का अहसास! बर्फबारी के बाद हिमाचल में लुढ़का पारा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. प्रदेश में 4 अक्टूबर से कई जगहों पर बारिश हो रही है. इसके अलावा लाहौल घाटी, रोहतांग पास और अटल टनल के पास बर्फबारी भी हुई है. जिससे प्रदेश में तापमान कम हो गया है और ठंड बढ़ गई है. ऐसे में लोगों को अक्टूबर के महीने में ही ठंड का अहसास हो रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेशभर के अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की जा रही है.

आज कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेशभर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेशभर के 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है. वहीं, 8 और 9 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है, ज्यादातर मौसम साफ रहेगा. हालांकि इस दौरान कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. जबकि 10 अक्टूबर के बाद मौसम साफ रहेगा.