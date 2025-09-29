ETV Bharat / state

राजधानी में तेलुगु परिवारों ने धूमधाम से मनाया 'बथुकम्मा', केन्द्रीय मंत्री भी हुए शामिल

तेलंगाना सरकार ने बथुकम्मा के लिए भोपाल भेजा महिलाओं का दल, कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री डॉ. एल मुरूगन विशेष रूप से हुए शामिल.

Bathukamma festival in Bhopa
फूलों से सजे बथुकम्मा के साथ महिलाओं ने किया नृत्य (ETV Bharat)
भोपाल: दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में नव दुर्गा में देवी गौरी को समर्पित बथुकम्मा त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन तेलंगाना से करीबन 850 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रह रहे तेलुगु परिवार भी वहां इस त्योहार को मना रहे हैं.

ये लोग अपनी परंपराओं से जुड़कर उत्साह के साथ इस त्योहार को मना सकें, इसके लिए तेलंगाना सरकार ने महिलाओं का एक दल भोपाल भेजा है. इन महिलाओं के साथ भोपाल के तेलुगु परिवारों ने बथुकम्मा त्योहार को खूब उत्साह के साथ मनाया. इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री एल मुरूगन भी विशेष तौर से शामिल हुए.

भोपाल में धूमधाम से मना देवी गौरी को समर्पित बथुकम्मा (ETV Bharat)

फूलों से सजाया बथुकम्मा, महिलाओं ने गाए स्थानीय गीत और किया नृत्य

भोपाल में रह रहे तेलुगु परिवारों द्वारा शिवाजी नगर के श्री शारदा मंदिर में बथुकम्मा त्योहार धूम-धाम से मनाया गया. कार्यक्रम में फूलों से सजे बथुकम्मा के साथ महिलाओं ने स्थानीय गीत गाए और नृत्य किया.

Bathukamma festival in Bhopal
फूलों से सजे बथुकम्मा के साथ महिलाओं ने किया नृत्य (ETV Bharat)

कार्यक्रम में शामिल हुए सीनियर आईएएस पी नरहरि ने बताया कि भोपाल में तेलुगु परिवार इस त्योहार को परंपरा के साथ मना सकें, इसके लिए तेलगाना सरकार की तरफ से करीब 12 महिलाओं को भोपाल भेजा. इन महिलाओं ने तेलुगु में स्थानीय गीत गाए, जिस पर महिलाओं ने परंपरागत नृत्य किया.

Bathukamma festival in Bhopal
भोपाल में मनाया 'बथुकम्मा', केन्द्रीय मंत्री डॉ. एल मुरूगन हुए शामिल (ETV Bharat)

देवी नवरात्र पर हर दिन मैया को नया रूप

श्री शारदा मंदिर में देवी नवरात्र पर आयोजित ललिता सहस्त्रनाम हवन महोत्सव में मां दुर्गा की प्रतिमा को हर दिन नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है. रविवार को मैया को श्री महालक्ष्मी देवी के रूप में सजाया गया जबकि सोमवार को मैया को सरस्वती देवी के रूप में सजाया जाता है. इसके बाद श्री दुर्गा देवी, महिषासुर मर्दिनी और फिर राजराजेश्वरी देवी के रूप में सजाया जाएगा.

Bathukamma festival in Bhopal
बथुकम्मा को फूलों से सजाया गया (ETV Bharat)

केन्द्रीय मंत्री बोले- जब बुलाएंगे तब आऊंगा

कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री डॉ. एल मुरूगन विशेष रूप से शामिल हुए. पी. नरहरि ने कार्यक्रम में बताया कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उसे जीवित बनाए रखने के लिए तेलुगु सांस्कृतिक परिषद द्वारा साल भर के दौरान अलग-अलग कार्यक्रम किए जाते हैं.

Bathukamma festival in Bhopal
भोपाल में धूमधाम से मनाया 'बथुकम्मा' (ETV Bharat)

एक बार फ्लाइट में मंत्रीजी से मुलाकात हुई और जब उन्हें भोपाल में रह रहे तेलुगु परिवारों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि जब भी कार्यक्रम होगा, वे भी इसमें शामिल होंगे. पिछले दिनों जब उन्हें बथुकम्मा महोत्सव के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत इसमें आने की स्वीकृति दे दी. कार्यक्रम में मंत्री एल मुरूगन ने लोगों को तेलुगु भाषा में ही संबोधित किया. कार्यक्रम में विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, विष्णु खत्री, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा शामिल हुए.

