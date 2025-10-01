ETV Bharat / state

विधायक टी राजा बोले, 'श्रीराम के प्रचारक हनुमान जी की तरह पीएम मोदी के अच्छे कामों का करूंगा प्रचार'

तेलंगाना से विधायक टी राजा का कहना है कि वे अपनी विधायकी के 3 साल पूरे होने के बाद राजनीति छोड़ सकते हैं.

T. Raja and other guests seated on stage
मंच पर आसीन टी राजा व अन्य अतिथि (ETV Bharat Bhilwara)
भीलवाड़ा: दुर्गा शक्ति अखाड़े के नवें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को भीलवाड़ा आए तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि जिस तरह भगवान राम के प्रचारक हनुमान जी थे. उसी तरह वे पीएम मोदी के अच्छे कामों को प्रचारित करेंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून तो बन गया, लेकिन इसे धरातल पर सख्ती से इंप्लीमेंट करने के लिए प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम के साथ ही टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है.

प्रेस से बातचीत के दौरान भाजपा में वापसी के सवाल पर टी राजा ने कहा, 'मैं राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्य देखकर आया हूं. भले ही हमारे कुछ नेताओं की गलतियों के कारण पार्टी से हम बाहर आए हैं. मुझे राजनीति में आगे चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट नहीं है. अभी मेरा लक्ष्य देश के सनातनियों की रक्षा करना है. विधायक के रूप में मेरा कार्यकाल अभी 3 साल का है. इसके बाद मैं राजनीति छोड़ सकता हूं. जिस तरह भगवान श्रीराम के प्रचारक हनुमान जी थे, उसी प्रकार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचारक बनकर उनके अच्छे व धर्म हित के कार्यों का प्रचार करता रहूंगा.'

टी राजा बोले,'धर्मांतरण विरोधी कानून को यूपी की तरह करें लागू' (ETV Bharat Bhilwara)

सख्ती से लागू हो धर्मांतरण विरोधी कानून: टी राजा सिंह ने कहा कि राजस्थान में धर्मान्तरण विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने के साथ ही अलग से डिपार्टमेंट भी बनाना चाहिए. उसके व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर जारी करने चाहिए. जिससे धर्मांतरण की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को मैसेज व फोन से मिल सके, तो पुलिस तुरंत एक्शन ले पाएगी. उन्होंने कहा कि आज भी धर्मांतरण के नाम पर बहन-बेटियों का शिकार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कदम उठाते हैं, उसी प्रकार राजस्थान में भी होना चाहिए. कड़ाई से कानून की पालना होगी, तो उस कानून की मान मर्यादा रहेगी.

DURGA SHAKTI AKHADA
बालिकाओं ने दिखाया कौशल (ETV Bharat Bhilwara)

लद्दाख में हिंसा एक षडयंत्र: वहीं लद्दाख में हुए आंदोलन को लेकर टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि लोग वहां पत्थर और हथियार लेकर तोड़फोड़ कर रहे थे. वे कांग्रेस पार्टी के पार्षद और राजनेता थे. यह पूरा का पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र था. उनका षडयंत्र विफल रहा. उन्होंने कहा कि नेपाल हो या लद्दाख, लोग आजकल कुछ प्यार भरे पोस्टर लेकर इधर-उधर घूम रहे हैं. यह पूरा षडयंत्र है. यह नहीं चाहते कि भारत शांत रहे. जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश ऊंचाई पर जा चुका है. यह कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा. यह देश और धर्म विरोधी लोगों का षड्यंत्र है. ऐसे ही लोग दंगे फसाद कर रहे हैं.

Girls present at the event
कार्यक्रम में मौजूद बालिकाएं (ETV Bharat Bhilwara)

इससे पहले उन्होंने दुर्गा शक्ति अखाड़ा की बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही संघर्ष और युद्ध का समय है. एक समय औरंगजेब के अत्याचार के कारण हम कहीं पर भी पूजा-पाठ नहीं कर सकते थे. ना ही मंदिरों की स्थापना कर सकते थे. दुर्गा शक्ति अखाड़ा के नवें स्थापना दिवस के मौके पर हरीसेवा उदासीन आश्रम परिसर में विशाल धर्मसभा का आयोजन हुआ. जिसमें महामंडलेश्वर महंत हंसाराम ने सभी दुर्गा शक्ति अखाड़े की 2100 बच्चियों (कन्याओ) को कटार दीक्षा दिलाई. इस दौरान तेलंगाना से विधायक टी राजा, हरी सेवा उदासीन आश्रम के मंहत हंसराम, महंत बाबू गिरी, महंत प्रकाश दास सहित हजारों की संख्या में दुर्गा शक्ति अखाड़ा की बालिकाएं मौजूद रहीं.

