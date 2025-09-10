ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कई विषयों पर हुई चर्चा

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की.

Telangana Deputy CM Mallu Bhatti Vikramarka met CM Hemant Soren in Ranchi
सीएम हेमंत सोरेन को अंगवस्त्र पहनाते तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 7:04 PM IST

रांचीः झारखंड दौरे पर आए तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर दोनों के बीच राज्य में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई. बता दें कि इससे पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में शामिल होने पिछले दिनों तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आए थे.

इस दौरान उन्होंने तेलांगना में गुरुजी की याद में झारखंड भवन बनाने की घोषणा की थी. राज्य सरकार भी तेलंगाना में झारखंड भवन बनाने के दिशा में प्रयासरत है. ऐसे में माना जा रहा है कि तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस पर भी चर्चा की गई है.

मुख्यमंत्री से मिले विभिन्न पूजा समिति के सदस्य

सीएम हेमंत सोरेन से बुधवार मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में महानगर दुर्गा पूजा समिति, जिला दुर्गा पूजा समिति एवं श्री महावीर मंडल रांची का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आगामी दुर्गोत्सव- 2025 की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की.

पूजा समिति प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा मिल रहे सहयोग से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के समय विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति सहित शहर की साफ-सफाई नियमित रूप से होता रहा है. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में छोटे-बड़े मिलाकर लगभग 157 पूजा पंडालों में दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सभी पूजा पंडालों की तैयारी जोरों पर है.

इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों की सराहना की. प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी आपके नेतृत्व में राज्य सरकार से पूजा समितियों को सहयोग की काफी अपेक्षाएं हैं. पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मां दुर्गा की प्रतिमा, चुनरी एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें सपरिवार पूजा पंडालों में भ्रमण कर माता रानी के दर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित किया.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उपस्थित प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अपनी ओर से दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सभी दुर्गा पूजा समितियों को पूर्व की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गोत्सव के विभिन्न बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन एवं पूजा आयोजन समिति के सदस्य बैठक कर एक बेहतर समन्वय तथा तालमेल बनाते हुए शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराना सुनिश्चित करें.

'रांची को मॉडल शहर रूप में विकसित करना प्राथमिकता'

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आम जनमानस की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रांची को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करने को लेकर प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार पूरी क्षमता के साथ रांची को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के सभी पहलुओं पर विशेष कार्य योजना के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है. शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ-साथ आम लोगों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार की सोच है कि शहरों के विकास में नई-नई कड़ियां लगातार जुड़ती रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार की ओर से जन सुविधाओं के साथ-साथ हर वह प्रयास किया जाएगा जो रांची शहर को एक अलग पहचान दे सके. इस अवसर पर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, डीआईजी-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, महानगर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष डॉ० अजीत सहाय, जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विक्की यादव, महावीर मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव, एचईसी दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक सागर कुमार सहित अशोक चौधरी, प्रदीप राय बाबू, रवींद्र वर्मा, शंभू सिंह, समीर सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे.

