जहानाबाद: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच जहानाबाद के लखवार गांव में आयोजित एक जनसभा में आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव उस समय भड़क उठे, जब भीड़ में से किसी ने 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का नारा लगाया. तेज प्रताप ने नारा लगाने वाले को फटकार लगाते हुए कहा, "फालतू बात मत करो! तुम आरएसएस के आदमी हो क्या? पुलिस पकड़कर ले जाएगी."

तेजस्वी का नाम सुन भड़के तेज प्रताप: सभा में तेज प्रताप ने जोर देकर कहा कि सरकार जनता की होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की. यह घटना 30 अगस्त 2025 को घोसी विधानसभा में एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां तेज प्रताप भावी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे थे.

तेजस्वी के सीएम फेस दावे पर तनाव: बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर खींचतान तेज हो गई है. तेजस्वी यादव ने हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी में खुद को इंडिया गठबंधन का सीएम फेस घोषित कर सस्पेंस खत्म करने की कोशिश की. हालांकि, तेज प्रताप ने मंच से साफ कहा कि घमंड करने वाले जल्दी गिरते हैं, जिसे तेजस्वी पर इशारों में हमला माना जा रहा है.

परिवार पर इशारों में हमला: तेज प्रताप ने न केवल नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा, बल्कि इशारों में अपने परिवार पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, "जो लोग मेरा भला नहीं कर सकते, वे बिहार की जनता का क्या भला करेंगे?" यह बयान तेजस्वी और आरजेडी नेतृत्व पर सीधा प्रहार माना जा रहा है. तेज प्रताप ने जनता से अपील की कि वे उनकी बातों पर ध्यान दें और उनकी सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे.

'नौटंकी करने से रोजगार नहीं मिलेगा': 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' के नारे पर तेज प्रताप ने नारा लगाने वाले को 'नौटंकीबाज' करार दिया और चेतावनी दी कि ऐसी हरकतों से रोजगार नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा, "जनता की सरकार बनती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं." तेज प्रताप का यह रुख आरजेडी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर करता है, जहां तेजस्वी के सीएम फेस बनने की घोषणा को सभी नेता खुले दिल से स्वीकार नहीं कर रहे हैं.

"यहां फालतू बात मत करो! सरकार जनता बनाती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं. किसी को भी इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए. जो घमंड में रहेगा, वो जल्दी गिरेगा. उन लोगों के झांसे में मत आना जो 'टीम तेज प्रताप यादव' को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. किसी ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया."-तेज प्रताप यादव, पूर्व आरजेडी नेता

राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा: दूसरी ओर, तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में महागठबंधन का माहौल बनाने में जुटे हैं. इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए. आरा में 30 अगस्त को आयोजित एक सभा में तेजस्वी ने नीतीश कुमार को 'डुप्लीकेट सीएम' करार देते हुए खुद को 'ओरिजिनल सीएम' बताया और जनता से पूछा कि वे असली या नकली सीएम चाहते हैं.

अखिलेश का तेजस्वी को समर्थन: वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन आरा में तेजस्वी के सीएम फेस की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने उनका खुला समर्थन किया. अखिलेश ने कहा, "तेजस्वी बिहार का भविष्य हैं, और समाजवादी पार्टी उनका पूरा साथ देगी." हालांकि, राहुल गांधी ने पहले तेजस्वी के सीएम फेस पर स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया था, लेकिन तेजस्वी की इस घोषणा के बाद कांग्रेस की चुप्पी सवाल उठा रही है.

आरएसएस और प्रशांत किशोर पर तंज: तेज प्रताप ने जनसभा में आरएसएस का नाम लेकर नारा लगाने वाले को आड़े हाथों लिया और प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला. उन्होंने प्रशांत किशोर को 'बहरूपिया' करार देते हुए कहा कि उनका पीला रंग भगवान कृष्ण का है, और लोग उनके चक्कर में न पड़ें। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी टीम को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वे मजबूती से जनता के बीच काम कर रहे हैं.

नीतीश कुमार पर महागठबंधन का हमला: महागठबंधन की रणनीति नीतीश कुमार और एनडीए को घेरने की है. तेजस्वी ने नीतीश सरकार की योजनाओं को अपनी नकल बताते हुए कहा कि उनकी घोषणाएं सरकार के लिए प्रेरणा बन रही हैं. उन्होंने नीतीश पर बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने भी वोटर लिस्ट से कथित तौर पर 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का मुद्दा उठाया.

कांग्रेस की चुप्पी और गठबंधन में तनाव: महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर कांग्रेस की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है. लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर खुलकर समर्थन नहीं दिया. विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की यह रणनीति तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर जब तेज प्रताप जैसे नेता भी उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं.

बिहार में सियासी जंग तेज: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही सियासी माहौल गरमा रहा है. एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित किया है, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी की उम्मीदवारी पर असमंजस बरकरार है. तेज प्रताप के ताजा बयान ने आरजेडी के भीतर और महागठबंधन में तनाव को उजागर कर दिया है.

