बिहार की महिलाओं 70 हजार करोड़ रुपये देंगे तेजस्वी यादव! रक्षाबंधन पर लिखी दो पेज की चिट्ठी - RAKSHABANDHAN 2025

रक्षाबंधन के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं से कई वादे किए. उन्होंने 70 हजार करोड़ रुपये शगुन देने की घोषणा की.

Rakshabandhan 2025
तेजस्वी यादव (Social media)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 11:13 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 11:20 AM IST

पटना: देशभर में रक्षाबंधन 2025 मनाया जा रहा है. इस मौके पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कई वादे किए. उन्होंने बहनों से अपील की 'मेरे नाम की भी राखी बांधें'

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी: तेजस्वी यादव लिखते हैं..' मेरी प्रिय बिहार की बहनों, सबसे पहले आप सभी को 'रक्षाबंधन' की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इस रक्षाबंधन सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति प्रदान करे.

'महिलाओं से अनुरोध': मैं आप सभी का भाई होने के नाते आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया हूं. मैं जानता हूं कि सभी बहनें आज हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना रही हैं. मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं.

'मेरे नाम से राखी बांधी': मेरा अनुरोध है कि अपने-अपने भाइयों के राखी बांधने के बाद आप एक राखी और बांधे अपने इस भाई तेजस्वी के नाम की. जी हां, आपका तेजस्वी भैया बिहार के हर घर में आ नहीं सकता, लेकिन हर घर के बारे में, हर बहन की समृद्धि के बारे में सोच रहा है और नीतियां बना रहा है.

'बिहार को नंबर वन बनाना है': इन्हें लागू करने के लिए मुझे अपनी सभी बहनों के सहयोग की जरूरत है. बिहार को नंबर वन बनाने का प्रण लीजिए, रक्षाबंधन पर एक राखी और चुनाव में एक वोट अपने तेजस्वी भैया को दीजिए. मैं भरोसा देता हूं चाहे वो बेरोजगारी से रक्षा हो, महंगाई से, अपराध से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से रक्षा हो, मैं हमेशा आपका रक्षा चक्र बनकर कार्य करता रहूंगा. ये तेजस्वी का प्रण है.

Rakshabandhan 2025
गोपालगंज के बैंकुठपुर विधानसभा क्षेत्र में राखी बंधवाते तेजस्वी यादव (Social media)

सब सोचा जा चुका है, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है

  • बिहार में बेटी के जन्म से लेकर उसकी आमदनी के इंतज़ाम तक के लिए बेटी (BETI) प्रोगाम
  • महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली माई-बहन योजना
  • विधवा माता-बहनों की पेंशन को बढ़ा कर 1500 रुपये करने वाली योजना
  • बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ा कर 1500 रुपये करने वाली योजना
  • दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ा कर 1500 रुपये करने वाली योजना
  • हर रसोईघर में 500 रुपये में गैस सिलेंडर
  • 200 यूनिट मुफ्त बिजली
  • बेटियों के लिए उच्च श्रेणी के आवासीय कोचिंग संस्थान
  • हर इच्छुक बेटी को वर्ल्ड क्लास खेल की ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं
  • हर इच्छुक बेटी को नौकरी व रोजगार
  • मुफ्त परीक्षा फॉर्म
  • परीक्षा केंद्र तक आने जाने का मुफ्त किराया
  • पेपर लीक पर लगाम

'सरकार बनते ही काम शुरू': बहुत कुछ और भी आपके भाई तेजस्वी ने आपके लिए निश्चित कर लिया है. बस थोड़ा समय बचा है, चुनाव होंगे, जनता की सरकार आएगी और आपका भाई तेजस्वी अपने प्रण को पूरा करते हुए हर घर, हर बहन तक ये योजनाएं पहुंचाना शुरू कर देगा.

'20 वर्षों से बिहार का शिकार' एक विनम्र निवेदन आपसे और है. 20 वर्षों से बिहार नकारात्मक राजनीति का शिकार रहा है, आप खुद भी सोचिए असंभव, असंभव का राग अलापने वाले इन नेताओं को जब आपके भाई तेजस्वी ने 17 महीने में ये समझा दिया कि असंभव कुछ नहीं होता, और एक बिहारी के शब्दकोश में तो ये शब्द होता ही नहीं है.

'ढोंग कर रही वर्तमान सरकार': हमसे कहा गया कि नौकरी कहां से देगा, अपने बाप से पैसा लाएगा, लेकिन हमने लाखों नौकरी देकर दिखाईं. ये लोग 20 वर्षों की तरह इस वर्ष भी चुनाव नजदीक देख कर अब नौकरी देने के वादे का ढोंग कर रहे हैं. हमारी योजनाओं की नकल कर, उसे लागू कराने का ढोंग कर रहे हैं.

'ढोंगियों के दावों में मत आना': मेरी समस्त बहनों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि अब बिहार का विकास चाहते हैं तो इन ढोंगियों के दावों में मत आना और सोचना कि जो 20 सालों तक नहीं कर पाए, तेजस्वी के कर दिखाते ही और चुनाव पास आते ही, ये लोग 20 दिनों में सब करने को आतुर हैं. कैसा मजाक कर रहे हैं बिहार के साथ?

Rakshabandhan 2025
गोपालगंज के बैंकुठपुर विधानसभा क्षेत्र में राखी बंधवाते तेजस्वी यादव (Social media)

'70 हजार करोड़ शगुन दूंगा': मैं एक प्रतिज्ञा और लेता हूँ, सत्ता में आते ही इनके द्वारा डकारे गए 70 हजार करोड़ रुपयों को इनसे वापस लेने का काम किया जाएगा और बिहार की बहनों को रक्षाबंधन की शगुन की राशि के रूप में दिया जाएगा.

'महागठबंधन की सरकार बनाएं': बिहार, बिहार की बहनें, बिहार का हर एक निवासी अब इन्हें सबक सिखाएगा, इन्हें हराएगा और नकारात्मक, विध्वंसकारी, अकर्मण्य, लोभी, भ्रष्टाचारी, तानाशाह, विभाजनकारी, नकारा, हिंसक, अपराधियों को संरक्षण देने वाली खटारा सरकार को हटाएगा तथा सकरात्मक सोच वाली, विकास के ब्लूप्रिंट को लागू करने वाली, हर घर रोजगार देने को प्रतिबद्ध, महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आने वाली महागठबंधन सरकार को भारी मतों से विजयी बनाएगा.

आप सभी बहनों का आशीर्वाद तेजस्वी को इतना बल देता है कि बिहार को नम्बर वन बनाने के अपने सपने को मूर्त रूप देने की शक्ति और ऊर्जा मुझमें प्रकाशपुंज के रूप में हमेशा प्रज्ज्वलित रहती है.

ये भी पढ़ें: इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? भाई ने किडनी देकर बचा दी बहन की जान

