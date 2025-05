ETV Bharat / state

अमेरिका कौन होता है सीजफायर कराने वाला? तेजस्वी यादव बोले-भारतीय सेना पाकिस्तान का नक्शा मिटा देगी - TEJASHWI YADAV

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 14, 2025 at 5:21 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 5:26 PM IST 3 Min Read

जहानाबाद: "आतंकवाद समाप्त होना चाहिए. भारतीय सेना को अगर मौका मिला तो पाकिस्तान को नक्शा से मिटा देगी. हमारी पार्टी ने केंद्र सरकार को पूरा समर्थन दिया है. अमेरिका कौन होता है सीजफायर कराने वाला?." यह कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का. तेजस्वी यादव सीजफायर पर बोले : दरअसल, जहानाबाद एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोदीपुर गांव पहुंचे थे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat) अमेरिका की पंचायती कबूल नहीं: तेजस्वी यादव ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले इसके लिए हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं. भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन कोई अगर तीसरा देश का आकर पंचायती कराए यह हमलोगों को कबूल नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप को तेजस्वी की नसीहत: उन्होंने कहा कि अमेरिका कौन होता है सीजफायर कराने वाला?. हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि सेना पर हमें पूरा भरोसा है. सेना जो निर्णय लेना चाहे उस फैसले को हम सबको मानना चाहिए. इसी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा खत्म कर देगी. जहानबाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

Last Updated : May 14, 2025 at 5:26 PM IST