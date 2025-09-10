ETV Bharat / state

माई बहिन योजना में 200-200 वसूली, JDU के आरोप पर तेजस्वी बोले- 'गैर कानूनी है तो..'

"अगर हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया. मेरे कार्यकर्ताओं पर कोई भी आंच आयी तो हमलोग उस अधिकारी को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे. हमलोग छोड़ने वाले नहीं है. योजना गैर कानूनी है तो हमें लिखित में दें." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

'क्या बोले तेजस्वी यादव': तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से डराने धमकाने का काम किया जा रहा है. अगर हमलोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो बताएं. हमारे कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना और गिरफ्तार कराना, यह चलने वाला नहीं है.

पटना: बिहार चुनाव को लेकर राजद की ओर से घोषित माई बहिन योजना को लोगों से फार्म भरवाया जा रहा है, ताकि सरकार में आते ही इस योजना को लागू किया जा सके. इसको लेकर मंत्री विजयी चौधरी ने धोखाधड़ी और ठगैती बताया. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की बात कही. इसपर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है.

'डरने की जरूरत नहीं: तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी, कोई मंत्री, फलाना-चिलाना सभी अपनी पार्टी का फार्म भरवा रहे हैं. हमलोग पार्टी की ओर से फार्म भरवा रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है. तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं और लोगों से अपील की है कि प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है.

राजद भरवा रहा फार्म: माई बहिन मान योजना का फॉर्म भराया जा रहा है. युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए युवा संवाद का फार्म भरवाया जा रहा है. सरकार बनने के बाद यह योजना लागू किया जाएगा, इससे लोगों को फायदा होगा. अपने कार्यकर्ताओं से अपील है कि इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.

क्या है योजना?: बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर राजद की ओर से इस योजना की घोषणा की गयी थी. माई बहिन योजना के बाद राज्य की महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया है.

जदयू का आरोप: इधर, जदयू की ओर से इस योजना को लेकर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है. जदयू ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि एक बार फिर राजद के लोगों का सच सब के सामने है. राजद के कार्यकर्ता माताओं और बहनों से माई-बहिन योजना का फॉर्म भरने के नाम पर 200-200 रुपए वसूल रहे हैं. जदयू ने राज्य की माताओं-बहनों से अपील कि है कि राजद के इस फर्जीवाड़े में न फंसें. अपनी कोई भी जानकारी इनके साथ साझा न करें.

