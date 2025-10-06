ETV Bharat / state

'20 साल की तकलीफों का हिसाब लेगा बिहार', तेजस्वी यादव ने कहा- 14 नवंबर की तारीख याद कर लीजिए

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 14 नवंबर के बाद एनडीए सरकार नहीं रहेगी. उन्होंने कहा, '𝟐𝟎 साल बाद बिहार परिवर्तन के लिए वोट करेगा.'

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 5:50 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है. चुनाव के ऐलान के फौरन बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 14 नवंबर 2025 के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग इस तारीख को याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार के लोग इस दिन 20 साल के तकलीफों का हिसाल लेंगे और इस एनडीए की सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे.

"मेरे प्रिय बिहारवासियों, 𝟏𝟒 नवंबर 𝟐𝟎𝟐𝟓. इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है. इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी. परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए. बदलाव को आतुर बिहार 𝟐𝟎 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी ने कहा कि देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाले प्रदेश में अबकी बार युवा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट करेंगे. बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा, जिसका युवा बेरोजगार रहेगा. सबको तेजस्वी सरकारी नौकरी देगा. उन्होंने कहा कि जो काम एनडीए सरकार 𝟏𝟕 सालों में नहीं कर पाई वो हमने 𝟏𝟕 महीनों में करके दिखााया.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, '𝟐𝟎 साल तक बिहार ने क्या-क्या नहीं सहा. दुःख, पीड़ा, ज़ख्म, अपराध, मारपीट, गुंडई, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मुजफ्फपुर बालिका गृह कांड जैसे भयावह अपराध, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, 𝟏𝟎𝟎 से अधिक घोटाले, हकमारी, माइक्रोफाइनेंसिंग कंपनियों की ब्याज और कर्जा को लेकर गुंडागर्दी, पेपरलीक, षड्यंत्र, जनादेश की चोरी, लाठीचार्ज, थप्पड़, अपमान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, ठनका, ओलावृष्टि, कुदृष्टि, कुशासन, अस्पताल स्कूल की जर्जर हालत, मरीजों के इलाज में लापरवाही, साइबर क्राइम, ज़मीन कब्जा, एसिड अटैक, डिग्री में फर्जीवाड़ा, पुल गिरना, सड़क धंसना, भवन गिरना, वोट चोरी, सीनाजोरी, अफसरशाही, तानाशाही, महाजंगल राज और भी ना जाने क्या क्या आफत?'

'बिहार को अचेत सीएम नहीं चाहिए': तेजस्वी ने कहा कि बिहार को ऐसा सीएम चाहिए जो अचेत, अवस्थ अवस्था में होकर अनेक मानसिक बीमारियों से पीड़ित ना हो. ऐसा मुख्यमंत्री जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि बिहार के हक के लिए शेर की तरह गुर्राना जानता हो. वो जिसकी ललकार ऐसी हो कि अपराधी थर्र-थर्र कांपे, जिसकी हुंकार ऐसी हो कि भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटा दे और जिसकी इच्छाशक्ति ऐसी हो कि बिहार के रोजगार, सुख, समृद्धि और शांति के सपनों को पूरा कर पाए.

तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा, 'मैं आप सभी बिहारवासियों का धन्यवाद कर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी और हमारी सरकार बनने के साथ ही पहले दिन से बिहार परिवर्तन की नई गौरव गाथा लिखना शुरू कर देगा.'

'हर बिहारवासी बनेगा सीएम': पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आज केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है, ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए, दिवाली, छठ पूजा के बाद ख़त्म होगा बिहार का बीस साल का इंतजार. उन्होंने कहा कि 20 साल बाद ऐसा महात्यौहार आएगा, जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा, उस दिन हर बिहारवासी तेजस्वी के साथ जीत का वरण करेगा, क्यूंकि उस दिन हर बिहारवासी बनेगा बिहार का 𝐂𝐌 यानी CHANGE MAKER, नए बिहार का भाग्यविधाता.

दो फेज में विधानसभा चुनाव: मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि 2 चरणों में मतदान होंगे. 6 नवंबर को पहले फेज के तहत 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. वहीं 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित होंगे.

