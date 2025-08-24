ETV Bharat / state

पटना लौटे तेजस्वी यादव, कहा- 'वोटर अधिकार यात्रा में मिल रहा ऐतिहासिक रिस्पॉन्स' - TEJASHWI YADAV

तेजस्वी यादव 'वोटर अधिकार यात्रा' से पटना लौट आए हैं. अब मंगलवार को सुपौल से यात्रा की शुरुआत होगी. पढ़ें पूरी खबर..

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 24, 2025 at 5:57 PM IST

3 Min Read

पटना: 'वोटर अधिकार यात्रा' का आठवां दिन आज अररिया के नरपतगंज में पूरा हो गया है. उसके बाद जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली चले गए, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यात्रा को ऐतिहासिक बताया. साथ ही कहा कि 'वोट चोरी' को रोकने के लिए हमसब को लेकर लड़ना होगा.

'वोटर अधिकार यात्रा ऐतिहासिक': आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जहां भी हमलोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हमारी ये यात्रा ऐतिहासिक साबित हो रही है. लोगों के सामने अब वोट चोरी पर बीजेपी और चुनाव आयोग की सच्चाई सामने आ गई है. एक दिन बाद फिर से यात्रा पर निकलेंगे.

तेजस्वी यादव पटना लौटे (ETV Bharat)

"बिहार में हर जगह वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐतिहासिक यात्रा हो रही है. भाजपा और चुनाव आयोग की असलियत जनता के सामने उजागर हुई है."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

सीएम पद पर राहुल की चुप्पी क्यों?: इस दौरान पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से पूछा कि अब तक राहुल गांधी ने आपकी सीएम उम्मीदवारी पर कोई बयान क्यों नहीं दिया है? इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है. जहां-जहां हम लोग जा रहे हैं, जनता हम लोगों के साथ जा रही है.

Tejashwi Yadav
राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

पप्पू यादव के दिखे मंच पर: आज अररिया में उनके साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी नजर आए. इस दौरान पप्पू ने उनकी जमकर तारीफ की और 'बिहार का जननायक' करार दिया. इस बारे में जब पटना में पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या आपलोगों के बीच दोस्ती हो गई? तो उन्होंने चुप्पी साध ली और आगे बढ़ गए.

मंगलवार को यात्रा होगी शुरू: वोटर अधिकार यात्रा अब मंगलवार को सुपौल से शुरू होगी. सोमवार को 'रेस्ट डे' है, इसलिए सभी नेता अपने-अपने परिवार के पास घर लौट गए हैं. ये यात्रा एक सितंबर तक चलेगी. पटना में बड़ी रैली होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं.

