पटना : 35 साल बाद इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे रक्षाबंधन अलग-अलग मना रहे हैं. छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी बड़ी बहन मीसा भारती से राखी बंधवाने दिल्ली गए हुए थे. जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी मौसेरी बहन से राखी बंधवाई और अन्य बहनों की ओर से भेजी गई राखियां स्वीकार कीं.
तेजस्वी की कलाई में मीसा ने बांधी राखी : रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर सांसद मीसा भारती ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को राखी बांधी. इस पल का वीडियो मीसा भारती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बहनों के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा—''भाई-बहन के अनूठे स्नेह, पवित्र प्रेम, अटूट संबंध सामाजिक और पारिवारिक एकसूत्रता तथा भारतीय संस्कृति की विशिष्टता के प्रतीक रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं.''
बहनों की सुरक्षा का संकल्प : तेजस्वी यादव ने एक और पोस्ट में बहनों और बेटियों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया. उन्होंने लिखा—''इस पवित्र पर्व पर हम प्रण लें कि बहनों और बेटियों की सुरक्षा और मजबूती के लिए जो भी संभव होगा, हम करेंगे.''
इस पवित्र पर्व पर हम यह प्रण लें कि बेटियों, बहनो की सुरक्षा और मजबूती के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। #RakshaBandan pic.twitter.com/4SgaaanmWq— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 9, 2025
तेज प्रताप को मौसेरी बहन ने बांधी राखी : रक्षाबंधन के अवसर पर तेज प्रताप यादव को उनकी मौसेरी बहन डॉ पिंकी यादव ने राखी बांधी. तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर इस अवसर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा—''आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी. मैं अपनी बहन पिंकी कुमारी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं.''
आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 9, 2025
मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी को धन्यवाद एवं आभार।#Rakshabandhan #tejpratapyadav pic.twitter.com/A3aV1ScsPN
अन्य बहनों की ओर से भेजी गई राखियां : अनुष्का यादव प्रकरण के बाद लालू प्रसाद यादव ने भले ही तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया हो, लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर उनकी बेटियों ने अपने भाई के लिए राखी भेजी. तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा—''आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं. इसके लिए मैं अपनी सभी दीदी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं. साथ ही समस्त देशवासियों को भी राखी की शुभकामनाएं देता हूं.''
आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 9, 2025
इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ।
साथ ही आप समस्त देशवासियों को भी राखी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।#Rakshabandhan#tejpratapyadav pic.twitter.com/ZY7XhKqZvs
तेजप्रताप पार्टी और घर से निष्कासित : अनुष्का यादव प्रकरण के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया था. लालू यादव ने साफ कहा था कि अब से पार्टी और परिवार में उनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है. इसके बाद से तेज प्रताप का परिवार से संपर्क सीमित हो गया है और वह अधिकतर कार्यक्रमों में अलग नजर आते हैं.
