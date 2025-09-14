ETV Bharat / state

एक बेड पर 3-3 मरीज, पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले तेजस्वी ने मेडिकल कॉलेज पर मारा छापा, दिखाई हकीकत

तेजस्वी यादव ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया. ICU, ट्रॉमा सेंटर, नर्सिंग और डॉक्टरों की भारी कमी पर सरकार को घेरा.

परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी
परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्णिया : राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे. कैमरे में कैद वीडियो ने स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत उजागर कर दी. यह स्थिति किसी छोटे अस्पताल की नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज की है. यह निरीक्षण भी तेजस्वी ने तब किया जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं.

ICU और ट्रॉमा सेंटर नदारद : तेजस्वी ने बताया कि GMCH में न तो ICU चालू है और न ही ट्रॉमा सेंटर. कार्डियोलॉजी विभाग भी मौजूद नहीं है. यह स्थिति मेडिकल कॉलेज की गंभीरता को दर्शाती है.

मरीजों की बदहाली : निरीक्षण के दौरान एक-एक बेड पर तीन-तीन मरीज लेटे पाए गए. 15-20 दिनों से बेडशीट नहीं बदली गई थी. साफ-सफाई का हाल इतना खराब कि मरीजों की स्थिति और बिगड़ सकती है. हड्डी रोग और विकलांग मरीजों के लिए बने शौचालय दो फीट ऊंचे हैं. जिससे मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

नर्स और डॉक्टरों की भारी कमी : GMCH में 255 नर्सों के पद स्वीकृत हैं लेकिन मात्र 55 कार्यरत हैं. तीन शिफ्ट में एक बार में केवल 18 नर्सें ही ड्यूटी पर रहती हैं. वहीं 80% चिकित्सकों के पद रिक्त हैं. 23 विभागों में कई विभाग बंद पड़े हैं. प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नाम मात्र हैं. मेडिकल इंटरन्स को छह महीने से वेतन नहीं मिला है.

तेजस्वी यादव का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण
तेजस्वी यादव का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)

उपकरण हैं, तकनीशियन नहीं : तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बिल्डिंग और उपकरण तो खरीद लिए लेकिन उन्हें चलाने के लिए तकनीशियन की बहाली नहीं की गई. GMCH में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण प्रतिदिन 10,000 मरीज निजी अस्पतालों की ओर जा रहे हैं. यहां डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और उपकरण सभी का घोर अभाव है.

पीएम मोदी पर कसा तंज : तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं. लेकिन उन्हें और मुख्यमंत्री को इस मेडिकल कॉलेज की हकीकत देखनी चाहिए. नहीं तो वे फिर कहेंगे कि 2005 से पहले कुछ नहीं था.

ETV Bharat
मरीजों के बेड पर बिछी गंदी चद्दर देखते तेजस्वी (ETV Bharat)

बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल : पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की यह बदहाली बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाती है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

PURNEA MEDICAL COLLEGE INSPECTIONBIHAR HEALTH SYSTEMपूर्णिया मेडिकल कॉलेजतेजस्वी यादवTEJASHWI YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.