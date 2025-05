ETV Bharat / state

पटना पहुंचा शहीद रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर, तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि - TRIBUTE TO MARTYR RAM BABU SINGH

तेजस्वी यादव ने रामबाबू सिंह को श्रद्धांजलि दी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 14, 2025 at 2:44 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:50 PM IST 3 Min Read

पटना: 12 मई को पाकिस्तानी गोलीबारी में सीमा पर तैनात जवान रामबाबू सिंह शहीद हो गए थे. वह बिहार के सिवान के रहने वाले हैं. आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया है. पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई. पूर्व उप-मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया. तेजस्वी यादव ने रामबाबू सिंह को श्रद्धांजलि दी: श्रद्धांजलि देने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की सेवा के जज्बा को हम सलाम करते हैं. उन्होंने कहा कि कल जैसे ही उनकी शहादत की खबर मिली, इनके परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की ढांढस बंधाया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे, जिसमें देश सेवा के दौरान जान गंवाने वाले बीएसएफ, सीआईएसएफ और मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी 'शहीद' का दर्जा देने की मांग करेंगे. पटना पहुंचा रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर (ETV Bharat) सीएम और डिप्टी सीएम पर बोला हमला: रामबाबू सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नहीं पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष ने हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री के अलावा दो-दो उपमुख्यमंत्री हैं लेकिन ऐसे मौके पर वह लोग नहीं पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर यह एक सवाल है. इन चीजों को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सेवा के जवान के कारण ही हम सुरक्षित हैं.

"रामबाबू सिंह तो आज हमने श्रद्धांजलि दी है. वैसे कल ही हमें पता चला था कि इस तरह की घटना हुई है तो हम उनके परिजनों से भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर उन्हें सांत्वना देने का काम किया है. बिहार में मुख्यमंत्री के अलावा दो-दो उपमुख्यमंत्री हैं लेकिन ऐसे मौके पर वह लोग नहीं पहुंचते हैं, जोकि चिंता की बात है. सेवा के जवान की शहादत के कारण आज पूरा देश बचा हुआ है. ऐसी स्थिति को सभी लोगों को समझना चाहिए."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा सीएम ने कल दी थी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रामबाबू सिंह को श्रद्धांजलि दे दी थी. सरकार की तरफ से 50 लाख रुपये उनके परिवार वालों को देने की भी घोषणा की गई थी. सीएम ने एक्स हैंडल पर लिखा, 'जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के सिवान जिले के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के वसिलपुर गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान रामबाबू सिंह जी को नमन. उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा. मैं इस घटना से काफी मर्माहत हूं.' सिवान के रहने वाले थे शहीद रामबाबू: शहीद जवान रामबाबू सिंह सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के वसिलपुर गांव के रहने वाले थे. कुछ महीन पहले ही उनकी शादी हुई थी. 10 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में रामबाबू ने ड्यूटी ज्वाइन की थी. उनके ससुर के मुताबिक रामबाबू को पोस्टिंग जोधपुर में हो चुकी थी लेकिन भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण उनको रोक दिया गया था. 12 मई को दिन में 10 बजे के आसपास पत्नी अंजलि से उनकी बातचीत हुई थी. ये भी पढ़ें: सिवान के लाल रामबाबू जम्मू-कश्मीर में शहीद, 3 माह पूर्व हुई थी शादी

Last Updated : May 14, 2025 at 2:50 PM IST