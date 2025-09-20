ETV Bharat / state

'तेज प्रताप यादव को नहीं मिलेगा RJD का सिंबल', तेजस्वी यादव की दो टूक

'हम तो सभी को शुभकामना देते हैं' : दरअसल, तेजस्वी यादव समस्तीपुर के रोसड़ा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एक चैनल से बातचीत के दौरान यह बात कही. हालांकि तेजस्वी ने यह जरूर कहा कि हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है. हम तो सभी को शुभकामना देते हैं. मतलब साफ है कि तेज प्रताप यादव के लिए यह विधानसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है.

''जिसे पार्टी की सदस्यता है, उसे ही विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा. वैसे सबको अपनी तरह से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़े इसमें किसी को कई दिक्कत नहीं है.'' - तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता

एक्शन मोड में तेज प्रताप : वैसे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी चुनाव को लेकर काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर से लेकर महुआ और राघोपुर तक दबिश बनाकर रखे हुए हैं. बाढ़ से प्रभावित लोगों तक अनाज पहुंचा रहे हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

तेजस्वी को लिया था निशाने पर : राघोपुर से तेजस्वी यादव विधायक हैं. जब यहां तेज प्रताप यादव पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आपका विधायक तो डांस करने में लगा हुआ है, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं. मतलब तलवार दोनों तरफ से खिंची हुई है. ऐसे में सबकी निगाह टिकी रहेगी कि आखिर आगे क्या होगा.

अनुष्का यादव प्रकरण के बाद निष्कासन : दरअसल, इसी साल मई महीने के अंतिम सप्ताह में अनुष्का यादव प्रकरण के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था. साथ ही घर से भी बेदखल कर दिया था. जिस वक्त यह सब हुआ था उस समय तेज प्रताप यादव मालदीव में छुट्टी मनाने गए थे.

कहां से लड़ेंगे तेज प्रताप ? : इसके बाद तेज प्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की. हालांकि वह इसका खुलासा नहीं किए हैं कि हसनपुर से भाग्य आजमाएंगे या फिर अपने पुराने विधानसभा महुआ से. वैसे तेज प्रताप ने कई पार्टियों से भी गठबंधन किया है. अब इसका क्या परिणाम होगा यह तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा.