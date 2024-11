ETV Bharat / state

हिंदुत्व के मुद्दे पर BJP-JDU आमने-सामने, नए स्लोगन से 2025 की तैयारी में जुटे तेजस्वी

पटना : 2025 की सियासी जंग की तैयारी में सभी राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं. चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने तैयारी शुरू कर दी है. राजद की तरफ से नए नए स्लोगन बनने लगे हैं. पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब अपने पिता लालू यादव के साये से बाहर निकल कल राजनीति करने चाह रहे हैं. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के सामने अपने आपको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है.

तेजस्वी को लेकर नया स्लोगन : अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल अपने-अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गई है. राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया गया है. राजद के पोस्टर में तरह-तरह के स्लोगन दिए जा रहे हैं.

पार्टियों का स्लोगन तैयार : एक पोस्ट में भोजपुरी में लिखा गया है- ‘जुड़े के बा जीते के बा, 2025 में नियुक्ति में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के बा’ वहीं आरजेडी के एक अलग पोस्ट में योगी आदित्यनाथ के 'बंटोगे तो कटोगे' नारा के जवाब में लिखा गया है 'ना बंटेंगे, न कटेंगे, तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे'

तेजस्वी को CM बनाने की बात : आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यह मान कर चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा. यही कारण है कि राजद के कार्यकर्ता अभी से तेजस्वी यादव को 2025 का नायक बताने में जुट गए हैं. राजद के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के 17 महीने के उपमुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए कामों का क्रेडिट देने से नहीं चूक रहे हैं.

श्रेय लेने की होड़ : बिहार में 5 लाख से अधिक नौकरियों की बात हो या अन्य विभागों में बेहतर काम करने का क्रेडिट हो वह तेजस्वी यादव को दे रहे हैं. खुद तेजस्वी यादव ने भी कई बार कहा है कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से अधिक नौकरी दी गई एवं तीन लाख से अधिक नौकरियों को प्रक्रियाधीन किया गया. सड़कों के निर्माण की बात हो या अन्य विकास का काम तेजस्वी यादव का कहना था कि 17 महीने के कार्यकाल में जितना काम किया गया उतना कभी नहीं हुआ.

राजद को ए टू जेड की पार्टी बनाने का लक्ष्य : राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम-यादव यानी MY समीकरण है. पार्टी में जब से तेजस्वी यादव सभी निर्णय लेने लगे हैं, तब से तेजस्वी यादव ने पार्टी के स्वरूप को बदलने का काम किया है. तेजस्वी यादव आरजेडी को MY से ए टू जेड बनाने की बात कहते रहे हैं. तेजस्वी यादव ने पार्टी की छवि बदलने की कोशिश की है.

पार्टी का 'कल्चर' बदल रहे तेजस्वी: तेजस्वी यादव ने राजद में गमछा कल्चर हटाकर टोपी और बैच लगाने की परिपाटी शुरू की. राजद के कार्यकर्ताओं को गमछा लगाने का निर्देश उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी में गमछा कल्चर को हटाने का काम किया. मुस्लिम-यादव समीकरण से बढ़कर उन्होंने सभी जातियों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की. पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटों को अपने पक्ष में लाने के लिए कुशवाहा कैंडिडेट पर उन्होंने दावा खेल, जो बहुत हद तक सफल भी रहा.

MY से A TO Z का ट्रांसफॉर्म : अब तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश करना शुरू कर दिए हैं. यही कारण है कि वह MY समीकरण को एकजुट करते हुए अन्य जातियों को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं.