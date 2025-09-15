ETV Bharat / state

'तेजस्वी पर करूंगा मानहानि का केस..' यूट्यूबर की पिटाई मामले में मंत्री जीवेश की सफाई- 'मैं दोषी तो सजा मिले'

'तेजस्वी यादव को भेजेंगे मानहानि का नोटिस' : प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीवेश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उन्हें नकली दवा बेचने वाला बताया है. इस बयान को लेकर वे दो से तीन दिन में मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे और नोटिस भी भेजेंगे.

तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जीवेश कुमार पर यूट्यूबर दिलीप कुमार सहनी की पिटाई करने और नकली दवाइयों का कारोबार करने का आरोप लगाया था. उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाते हुए मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

हत्या की साजिश का आरोप :मंत्री जीवेश कुमार ने जाले विधानसभा क्षेत्र से 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले डॉ मसकुर अहमद रहमानी का फोटो मोबाइल में दिखाते हुए कहा कि इन लोगों ने मेरी हत्या की साजिश रची थी. उन्होंने भगवान की शुक्रगुजार बताते हुए कहा की उनकी कृपा से बीती रात उनकी जान बच गई.

'अगर मैं दोषी तो मिले सजा' : जीवेश कुमार ने कहा कि वे एक निजी कार्यक्रम से लौट रहे थे और स्कार्ट वाहन व थानाध्यक्ष उनके साथ थे. इसी दौरान यह घटना घटी. उन्होंने कहा कि मामले की पूरी तरह जांच हो और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो सजा भुगतने को तैयार हैं.

''बीती रात मैं निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मैं सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष और स्कार्ट वाहन के साथ निकल गया था. उसके बाद यह घटना घटी है. इस मामले की पूरी तरह जांच की जाएगी. अगर मैं दोषी पाया गया तो सजा भुगतने को तैयार हूं.''- जीवेश मिश्रा, नगर विकास मंत्री, बिहार

'तेजस्वी यादव मांगे माफी' : मंत्री जीवेश कुमार ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस निर्लज्जता के साथ वे सिंहवाड़ा आए थे, उसी संजीदगी से मुजफ्फरपुर के कांटी जाकर इसराइल मंसूरी पर दर्ज केस में भी हमदर्दी दिखाएं. साथ ही चंपा विश्वास के परिवार से माफी मांगें. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे लालू यादव नेशनल चैनल के पत्रकार पर हाथ उठाकर विवादों में आए थे, उसी तरह तेजस्वी को भी माफी मांगनी चाहिए.

