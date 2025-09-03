ETV Bharat / state

'दिवाली हम ही मनाएंगे', RJD विधायक दल की बैठक में तेजस्वी ने दिया टास्क

आरजेडी विधायक दल की बैठक में चुनावी रणनीति, सीटों पर चर्चा और महागठबंधन की मजबूती का मैसेज दिया गया. पढ़ें पूरी खबर

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 8:54 PM IST

पटना : बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने अपने विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक दोपहर 2 बजे पोलो रोड स्थित आवास पर शुरू हुई. विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र इस बैठक को पार्टी की चुनावी रणनीति तय करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है. बैठक में सभी विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए और महागठबंधन के भविष्य, सीट बंटवारे और जनता के बीच पार्टी की पकड़ को लेकर मंथन हुआ.

चुनावी जमीन पर रणनीति की बुनियाद : जानकारी के अनुसार, तेजस्वी यादव ने बैठक की शुरुआत इस बात से की कि आने वाले विधानसभा चुनाव सिर्फ राजनीतिक सत्ता बदलने का अवसर नहीं हैं बल्कि बिहार की दिशा तय करने का अवसर हैं. उन्होंने विधायकों को साफ संदेश दिया कि इस बार पार्टी को और ज्यादा आक्रामक और संगठित होकर जनता के बीच उतरना होगा.

बैठक का पहला बड़ा एजेंडा रहा, चुनावी रणनीति. इसमें विधायकों से उनके-अपने क्षेत्रों का फीडबैक लिया गया. किस इलाके में पार्टी की स्थिति मजबूत है, कहां सुधार की जरूरत है और किन मुद्दों पर जनता सबसे ज्यादा संवेदनशील है. इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में विधायकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि जनता किन समस्याओं को लेकर सबसे ज्यादा नाराज है.

सीट बंटवारे पर गहन चर्चा : इस बैठक में सीटों का मसला भी अहम रहा. माना जा रहा है कि पार्टी ने अपने स्तर पर विधायकों की प्रोफाइल का मूल्यांकन शुरू कर दिया है. किस सीट पर वर्तमान विधायक टिक पाएंगे, किस जगह चेहरा बदलना पड़ेगा और किन नये चेहरों को मौका दिया जा सकता है. इन पहलुओं पर विमर्श हुआ. तेजस्वी यादव ने यह भी संकेत दिया कि इस बार टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के मूड को प्राथमिकता दी जाएगी.

जनता का फीडबैक और 'वोटर अधिकार यात्रा' की समीक्षा : बैठक में तेजस्वी यादव ने अपनी हालिया वोटर अधिकार यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने विधायकों से पूछा कि यात्रा के दौरान जनता का क्या रिएक्शन मिला और किन मुद्दों पर जनता सबसे ज्यादा मुखर रही. कई विधायकों ने माना कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी साफ तौर पर दिखी.

विधायकों से क्षेत्र में रहने का निर्देश : इस दौरान तेजस्वी यादव ने विधायकों और पार्टी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें कि जो भी उनके लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, उसे वापस जुड़वाने का काम करें. उन्होंने विधायकों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क करें और जनता को विश्वास दिलाएं कि आरजेडी ही उनकी समस्याओं का समाधान ला सकती है.

महागठबंधन में तालमेल और आत्मविश्वास : बैठक में सिर्फ आरजेडी की आंतरिक रणनीति पर ही नहीं, बल्कि महागठबंधन के भीतर तालमेल पर भी चर्चा हुई. माना जा रहा है कि कांग्रेस और वामदलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर प्रारंभिक बातचीत शुरू हो चुकी है. बैठक के बाद यह संदेश भी दिया गया कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और इस बार जनता को विकल्प देने के लिए मजबूती से मैदान में उतरेगा. दिलचस्प बात यह रही कि बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा- 'दिवाली हम ही मनाएंगे.'

संगठन को मजबूत करने की अपील : तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सिर्फ विधायक या नेता चुनाव नहीं जिताते, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीत तय होती है. इसी कारण से पार्टी ने तय किया कि हर विधायक अपने क्षेत्र में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन करेगा और वहां से सीधे फीडबैक पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएगा. आरजेडी का मानना है कि भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार विपक्ष के लिए बड़ा चुनावी हथियार साबित हो सकते हैं.

प्रधानमंत्री पर भी प्रश्न : बैठक खत्म हो जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी लोगों को बुलाया गया था और चुनाव को लेकर बातचीत की गई है. सभी को चुनाव की तैयारी में लग जाने को कहा गया है. प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के डीएनए पर इन्हीं लोगों ने सवाल उठाया था, उसका क्या हुआ?

''प्रधानमंत्री वैसे-वैसे लोगों को फॉलो करते हैं जिन लोगों ने विपक्ष के कई महिलाओं को गाली दिया. यह प्रधानमंत्री देख लीजिए कैसे-कैसे लोगों को फॉलो करते हैं. हमारी मां को गाली दी गई, सोनिया गांधी को क्या-क्या नहीं कहा गया. उस समय कहां थे प्रधानमंत्री, 5 दिन के बाद आए हैं और आने के बाद रोने लगे. इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

