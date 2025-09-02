पटना: 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होने के बाद सोमवार को तेजस्वी यादव एक नए रंग में लोगों के साथ नजर आए. सोमवार देर रात तेजस्वी यादव पटना के जेपी गंगा सेतु यानी मरीन ड्राइव पर घूमने के लिए निकले, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जमकर ठुमके लगाए. उनके डांस का वीडियो खुद उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर साझा किया है.
नए रंग में दिखे तेजस्वी: तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए. मरीन ड्राइव पर कुछ लड़के पहले नेता प्रतिपक्ष को डांस के कुछ स्टेप सिखाते हैं और फिर तेजस्वी उनके साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चार वीडियो शेयर किए हैं. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल तो बच्चा ही है जी. मस्ती टाइम @ पटना मरीन ड्राइव
Lalu_ Bina_chalu_E_Bihar_Na_hoe💕 pic.twitter.com/qQk89dpgVy— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
भांजे के साथ डांस: वहीं एक अन्य वीडियो में तेजस्वी यादव छोटे-छोटे समर्थकों के साथ लालू बिना चालू ही बिहार ना हुई नाम के गीत पर डांस करते नजर आए. पटना के जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) पर देर शाम तेजस्वी यादव अपने भांजे के साथ डांस करते नजर आए. तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सबसे कीमती है चेहरे की प्यारी सी मुस्कान. भांजा है अपने मामा जी की जान.
Mama - Bhanja Fun Unlimited at Patna Marine drive pic.twitter.com/P6InPRrZbQ— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
'मोदी जी को हम नचाते हैं': तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर भांजे के साथ मरीन ड्राइव पर डांस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई. रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले. रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले. वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे. आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए. इस दौरान तेजस्वी बच्चों को सहते नजर आ रहे हैं कि हम मोदी जी को नचाते हैं.
गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 2, 2025
रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले। वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए।
हम सब सहजता, सरलता और… pic.twitter.com/buNCqKnA3G
तेजस्वी ने दिया धन्यवाद: वोटर अधिकार यात्रा के समापन के तेजस्वी यादव ने इसकी सफलता के लिए बिहार के लोगों और अपने समर्थकों को धन्यवाद किया. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि अथाह जन समर्थन के लिए आप लोगों का धन्यवाद.
आभार बिहार! pic.twitter.com/CA9o00eljH— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 1, 2025
युवाओं से तेजस्वी ने किया संवाद: वहीं रोहिणी आचार्य ने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं. युवा तेजस्वी की अगुवाई में बढ़ता बिहार चाहते हैं. युवाओं के साथ अनौपचारिक संवाद से उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है और एक नयी ऊर्जा का संचार होता. युवा नेतृत्व, नयी सोच के साथ ही आगे बढ़ेगा बिहार.
बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं , युवा तेजस्वी की अगुवाई में बढ़ता बिहार चाहते हैं ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
युवाओं के साथ अनौपचारिक संवाद से उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है और एक नयी ऊर्जा का संचार होता .. युवा नेतृत्व, नयी सोच के साथ ही आगे बढ़ेगा बिहार.. pic.twitter.com/nCAFPfirZI
मरीन ड्राइव पर वीडियो बनाने का क्रेज: बता दें कि पटना के मरीन ड्राइव पर अक्सर लोग घूमते और रील्स बनाते नजर आ जाते हैं. जबसे यह बना है तब से लोगों के घूमने को एक खास स्पॉट बना हुआ है. खासकर शाम को लोग यहां घूमने पहुंचते हैं.
