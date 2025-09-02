पटना: 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होने के बाद सोमवार को तेजस्वी यादव एक नए रंग में लोगों के साथ नजर आए. सोमवार देर रात तेजस्वी यादव पटना के जेपी गंगा सेतु यानी मरीन ड्राइव पर घूमने के लिए निकले, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जमकर ठुमके लगाए. उनके डांस का वीडियो खुद उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर साझा किया है.

नए रंग में दिखे तेजस्वी: तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए. मरीन ड्राइव पर कुछ लड़के पहले नेता प्रतिपक्ष को डांस के कुछ स्टेप सिखाते हैं और फिर तेजस्वी उनके साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चार वीडियो शेयर किए हैं. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल तो बच्चा ही है जी. मस्ती टाइम @ पटना मरीन ड्राइव

भांजे के साथ डांस: वहीं एक अन्य वीडियो में तेजस्वी यादव छोटे-छोटे समर्थकों के साथ लालू बिना चालू ही बिहार ना हुई नाम के गीत पर डांस करते नजर आए. पटना के जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) पर देर शाम तेजस्वी यादव अपने भांजे के साथ डांस करते नजर आए. तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सबसे कीमती है चेहरे की प्यारी सी मुस्कान. भांजा है अपने मामा जी की जान.

'मोदी जी को हम नचाते हैं': तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर भांजे के साथ मरीन ड्राइव पर डांस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई. रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले. रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले. वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे. आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए. इस दौरान तेजस्वी बच्चों को सहते नजर आ रहे हैं कि हम मोदी जी को नचाते हैं.

तेजस्वी ने दिया धन्यवाद: वोटर अधिकार यात्रा के समापन के तेजस्वी यादव ने इसकी सफलता के लिए बिहार के लोगों और अपने समर्थकों को धन्यवाद किया. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि अथाह जन समर्थन के लिए आप लोगों का धन्यवाद.

युवाओं से तेजस्वी ने किया संवाद: वहीं रोहिणी आचार्य ने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं. युवा तेजस्वी की अगुवाई में बढ़ता बिहार चाहते हैं. युवाओं के साथ अनौपचारिक संवाद से उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है और एक नयी ऊर्जा का संचार होता. युवा नेतृत्व, नयी सोच के साथ ही आगे बढ़ेगा बिहार.

मरीन ड्राइव पर वीडियो बनाने का क्रेज: बता दें कि पटना के मरीन ड्राइव पर अक्सर लोग घूमते और रील्स बनाते नजर आ जाते हैं. जबसे यह बना है तब से लोगों के घूमने को एक खास स्पॉट बना हुआ है. खासकर शाम को लोग यहां घूमने पहुंचते हैं.

