खगड़िया में तेजस्वी की 'बिहार अधिकार यात्रा' बारिश से प्रभावित, रथ से ही किया संबोधित

रथ से संबोधित करते तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 18, 2025 at 6:15 PM IST 3 Min Read