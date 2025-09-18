खगड़िया में तेजस्वी की 'बिहार अधिकार यात्रा' बारिश से प्रभावित, रथ से ही किया संबोधित
बिहार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में बारिश से तेजस्वी यादव का कार्यक्रम प्रभावित हुआ. उनकी गाड़ी भी कीचड़ में फंस गई-
Published : September 18, 2025 at 6:15 PM IST
खगड़िया : बिहार अधिकार यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचे तेजस्वी यादव का कार्यक्रम जे एन के टी मैदान में आयोजित था लेकिन लगातार बारिश ने पूरे आयोजन को प्रभावित कर दिया. बारिश के कारण तेजस्वी यादव के हेलिकॉप्टर के पास कार कीचड़ में फंस गई. जिसे ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया.
रथ से किया समर्थकों को संबोधित : खगड़िया के बलुआही में तेजस्वी यादव ने अपने रथ पर चढ़कर हजारों समर्थकों को संबोधित किया. इसी बीच बारिश शुरू हो गई और पूरा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गया. कार्यकर्ता यहां वहां भागने लगे.
कीचड़ में फंसा तेजस्वी का वाहन : पटना कार्यक्रम को संबोधित करने का प्लान था लेकिन खराब मौसम के कारण उसे रद्द करना पड़ा. खगड़िया से निकलते समय तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंस गई जिसे ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया.
युवाओं को वोट की ताकत याद दिलाई : तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं जिससे युवाओं के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है. युवाओं से अपील की कि अपने वोट की ताकत को पहचानें क्योंकि एक वोट बदलाव ला सकता है और तेजस्वी सरकार बना सकता है.
''जिस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, इससे युवाओं के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है. आपको अपने वोट की शक्ति का आभास होना चाहिए आपके एक वोट से तेजस्वी सरकार में आ सकता है और आपके भविष्य को तेजस्वी निश्चित रूप से बदलेगा'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
रोजगार का वादा और सरकार पर निशाना : तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार ने जनता के हित में काम नहीं किया. अगर उनकी सरकार बनती है तो हर युवा के हाथ में रोजगार होगा और बिहार की दिशा बदली जाएगी.
भावी प्रत्याशियों की भी दिखी मौजूदगी : कार्यक्रम में संभावित प्रत्याशी भी अपने-अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और भीड़ का हिस्सा बने. इससे राजद समर्थकों में जोश देखने को मिला.
20 सितंबर तक बिहार विकास यात्रा : तेजस्वी यादव की 5-दिन की यात्रा है, जो 16 सितंबर 2025 से शुरू हुई है और करीब 13 जिलों को कवर करते हुए 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी
ये भी पढ़ें-