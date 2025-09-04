पटना: राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने को लेकर हो रहे विवाद के बीच बड़ा हमला किया है. उन्होंने पीएम मोदी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पाखंड करने का आरोप लगाया. साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के रोने पर भी कटाक्ष किया है.

पीएम मोदी के विवादास्पद बयानों की चर्चा: तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के पुराने विवादास्पद बयान की चर्चा की, जिसमें नीतीश कुमार के डीएनए वाले बयान को भी शामिल किया. तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी दस सवाल किया है.

तेजस्वी ने क्या लिखा?: तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि "मां तो मां होती है. मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है. जो बेजुबान है मां तो उनकी भी होती है. किसी को भी किसी की भी मां-बहन-बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए. इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव-जंतु, पशु-पक्षी सभी मां की ही पैदाइश है.

प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से दुष्कर्म करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करें तो वह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक. मोदी जी किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो वाह मोदी जी वाह.

मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) की मां को विधवा और जर्सी गाय बोले तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया है. मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर यह कहते हुए सवाल उठाये कि इनका DNA ही खराब है या इनका खून ही खराब और गलत है तो वह सही है? जेडीयू के लोग बताए जो नख (नाखून) और बाल काट PMO को भेजे थे उनकी रिपोर्ट आ गई है क्या?

मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई. फिर वो कहे कि मोदी महान. एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी-साया खोल सरेआम सड़क पर दुष्कर्म की धमकी दें तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज तक बुलाते हैं.

इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसू बहा रहे थे. वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं है और वह गालियों की चलती फिरती दुकान है. मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया क्या वो किसी की मां नहीं थी? बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं. बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है तो इनके टेसू नहीं निकलते हैं.

किसान आंदोलन में हजारों किसान मारे गए. किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, लाखों लोग मारे गए तब नहीं रोए. पुलवामा-पहलगाम और गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए जब इनके टेसू नहीं निकले. ये दोहरे चरित्र के लोग हैं. ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं. मां तो मां होती है."

पूरा मामला: बता दें बीते दिनों कांग्रेस गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की थी. इस दौरान दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था. मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन इस घटना के बाद से एनडीए विपक्ष पर हमलावर है.

आज बिहार बंद: वहीं इस मामले को लेकर एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है. बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी के विधायक और नेता सड़कों पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

