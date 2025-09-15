ETV Bharat / state

'बिहार के शिक्षकों को कंडक्टर बनाया जा रहा..' तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप

पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर सोमवार (15 सितंबर) को बिहार आ रहे हैं. वह पूर्णिया में हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और अनेक योजनाओं की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे हैं. तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के लोगों से बातचीत करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया है.

सड़क और मेडिकल कॉलेज का जिक्र: तेजस्वी यादव ने वीडियो में पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आज पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पूर्व कृपया अपने सभा स्थल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जर्जर ग्रामीण सड़क, शिक्षक विहीन स्कूल, बदहाल स्वास्थ्य केंद्र और महिलाओं व युवाओं की जनसमस्या आपको जाननी चाहिए. पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति कल आपने अवश्य ही देखी होगी.

PM के कार्यक्रम पर सवाल: तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आपकी (पीएम मोदी) एक रैली से बिहार जैसे गरीब राज्य पर 100 करोड़ का भारी-भरकम वित्तीय बोझ पड़ता है. आप बिहार में कई रैलियां कर चुके है. हजारों करोड़ की इतनी बड़ी धनराशि से तो बिहार के स्कूलों की चारदीवारी, खेल के मैदान तथा लड़कियों के लिए स्कूल में अलग से शौचालय का निर्माण हो सकता था, स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन और दवा का प्रबंध हो सकता था.

शिक्षकों को कंडक्टर बनाने का आरोप: प्रधानमंत्री के दौरे के कारण स्कूलों के बंद होने पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आपके आने से शिक्षकों से पढ़ाना छुड़वाकर कंडक्टर बना दिया जाता है और सरकारी कर्मचारियों, जीविका दीदियों, आशा-ममता, शिक्षा मित्र, विकास मित्र और आंगनवाड़ी सेविका/सहायिकाओं को भीड़ लाने का मुश्किल टारगेट और तनाव दिया जाता है.

विशेष राज्य का जिक्र: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपको याद है आपने 11.5 वर्ष पूर्व इसी पूर्णिया जिला से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था? क्या हुआ आपकी उस जुबान का? क्या आप फिर चुनाव पूर्व बिहारवासियों को ऐसे ही झूठ और जुमले बेचने आ रहे है?