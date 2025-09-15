ETV Bharat / state

'बिहार के शिक्षकों को कंडक्टर बनाया जा रहा..' तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षकों से पढ़ाना छुड़वाकर कंडक्टर बना दिया जाता है. पढ़ें

PM MODI BIHAR VISIT
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 11:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर सोमवार (15 सितंबर) को बिहार आ रहे हैं. वह पूर्णिया में हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और अनेक योजनाओं की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे हैं. तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के लोगों से बातचीत करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया है.

सड़क और मेडिकल कॉलेज का जिक्र: तेजस्वी यादव ने वीडियो में पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आज पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पूर्व कृपया अपने सभा स्थल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जर्जर ग्रामीण सड़क, शिक्षक विहीन स्कूल, बदहाल स्वास्थ्य केंद्र और महिलाओं व युवाओं की जनसमस्या आपको जाननी चाहिए. पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति कल आपने अवश्य ही देखी होगी.

PM के कार्यक्रम पर सवाल: तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आपकी (पीएम मोदी) एक रैली से बिहार जैसे गरीब राज्य पर 100 करोड़ का भारी-भरकम वित्तीय बोझ पड़ता है. आप बिहार में कई रैलियां कर चुके है. हजारों करोड़ की इतनी बड़ी धनराशि से तो बिहार के स्कूलों की चारदीवारी, खेल के मैदान तथा लड़कियों के लिए स्कूल में अलग से शौचालय का निर्माण हो सकता था, स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन और दवा का प्रबंध हो सकता था.

शिक्षकों को कंडक्टर बनाने का आरोप: प्रधानमंत्री के दौरे के कारण स्कूलों के बंद होने पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आपके आने से शिक्षकों से पढ़ाना छुड़वाकर कंडक्टर बना दिया जाता है और सरकारी कर्मचारियों, जीविका दीदियों, आशा-ममता, शिक्षा मित्र, विकास मित्र और आंगनवाड़ी सेविका/सहायिकाओं को भीड़ लाने का मुश्किल टारगेट और तनाव दिया जाता है.

विशेष राज्य का जिक्र: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपको याद है आपने 11.5 वर्ष पूर्व इसी पूर्णिया जिला से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था? क्या हुआ आपकी उस जुबान का? क्या आप फिर चुनाव पूर्व बिहारवासियों को ऐसे ही झूठ और जुमले बेचने आ रहे है?

जंगल राज कोई मुद्दा नहीं: तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं द्वारा लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री से पूछा है कि प्रधानमंत्री जी, आप 11 वर्षों की अपनी केंद्र और 20 सालों की NDA सरकार की विफलताएं देख जोर-जोर से जंगलराज-जंगलराज कहिए ताकि आपकी असफलताएं और जनहित के मुद्दे इस काल्पनिक शोर में दब जाएं. लेकिन बिहार और बिहारवासी आपके बनावटीपन से अब अच्छे से अवगत हो चुके है इसलिए बिहार में अब फिर झूठ नहीं चलेगा.

ये भी पढ़ें

'एक बेड पर 3-3 मरीज..' पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले तेजस्वी ने खोली GMCH की पोल

लाइव पूर्णिया एयरपोर्ट, ट्रेन और मखाना बोर्ड, PM मोदी आज बिहार को देंगे 36000 करोड़ की सौगात

पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली बार यहां के लिए उड़ान भरेगा विमान, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, बुकिंग फुल

5 बजकर 10 मिनट पर दानापुर से खुलेगी वंदे भारत, पूर्णिया से पीएम मोदी बिहार को देंगे 3 ट्रेनों की सौगात

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI PURNEA VISITTEJASHWI YADAVBIHAR TEACHERPM MODI BIHAR VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.