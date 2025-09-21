ETV Bharat / state

तेजस्वी का अमित शाह पर हमला, बोले- धमकी से नहीं डरेंगे, बनेगी महागठबंधन सरकार

अमित साह बिहार चुना लगाने आए थे: तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अमित शाह बिहार में चुना लगाने आए थे, लेकिन बिहार की मिट्टी इतनी मजबूत है कि यहां का नौजवान किसी के बहकावे में नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ सपने दिखाने वालों की नहीं, काम करने वालों की जरूरत है.

वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

'धमकी से नहीं डरेगा बिहार': तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब धमकी और दहशत की राजनीति से नहीं डरती. उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हर बार चुनाव से पहले जनता को बरगलाने आते हैं, लेकिन इस बार बिहार के लोग समझ चुके हैं कि कौन उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है.

वैशाली: हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के सेंदुआरी में आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अमित शाह बिहार में केवल धमकी देने आए थे. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि जब लालू यादव किसी से नहीं डरे, तो उनका बेटा भी डरने वाला नहीं है.

महागठबंधन के पक्ष में माहौल का दावा: तेजस्वी ने सभा में मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में लहर है. उन्होंने दावा किया कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया, तो वे डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे और राज्य में रोजगार का नया वातावरण तैयार करेंगे.

वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

"जिस तरह मेरे पिता लालू यादव ने कभी झुकना नहीं सीखा, उसी तरह मैं भी किसी सत्ता या पद के सामने नहीं झुकूंगा. हम संविधान, जनता और न्याय के साथ खड़े हैं." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

सभा में लगे 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे: सभा के दौरान तेजस्वी ने जनता से आह्वान किया कि वे 'लालटेन' पर वोट डालकर वोट चोरों को सत्ता से बाहर करें. उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जबकि महागठबंधन रोजगार और विकास की गारंटी देता है. इसके साथ ही सभा में 'जय बिहार', 'वोट चोर गद्दी छोड़' जैसे नारे भी गूंजे.

वैशाली में तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

अधिकार यात्रा का समापन: वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा के समापन के बाद तेजस्वी यादव पटना के लिए रवाना हो गए. इससे पहले उन्होंने पातेपुर के बरडीहा और महुआ के गांधी मैदान में भी जनसभाएं कीं. तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और अगला पड़ाव सत्ता परिवर्तन होगा.

ये भी पढ़ें