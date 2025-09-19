ETV Bharat / state

'20 साल पुरानी खटारा सरकार बदलें..' मधेपुरा में सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 19, 2025 at 4:11 PM IST 3 Min Read