'20 साल पुरानी खटारा सरकार बदलें..' मधेपुरा में सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव
बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी खत्म करेंगे, मुफ्त बिजली-पानी और 2500 रुपए देंगे.
Published : September 19, 2025 at 4:11 PM IST
मधेपुरा : बिहार अधिकार यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार की रात मधेपुरा पहुंचे और कॉलेज चौक पर आयोजित जनसभा में सरकार पर सीधा हमला बोला. तेजस्वी ने भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी को खत्म करने का वादा करते हुए नया बिहार बनाने की अपील की.
भ्रष्टाचार और अपराध पर कसा तंज : तेजस्वी यादव ने कहा कि यह यात्रा भ्रष्टाचार और अपराधमुक्त बिहार बनाने के लिए है. पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि- ''बिहार को उसका हक नहीं मिलता. फैक्ट्री गुजरात में चाहिए और वोट बिहार से चाहिए, यह अब नहीं चलेगा.''
20 साल पुरानी सरकार को बदलने का आह्वान : तेजस्वी ने लोगों से अपील की कि वे एकजुट होकर इस बार 20 साल पुरानी खटारा सरकार को बदलें. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से मुक्ति दिलाना उनका लक्ष्य है.
''इस बार 20 साल पुरानी खटारा सरकार को बदलिए. बिहार को आगे ले जाना है और नया बिहार बनाना है. जिसके पास भी डिग्री होगा उसके हाथ में नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. हम सामाजिक और आर्थिक न्याय करेंगे. नीतीश सरकार भ्रष्टाचार और अफसरशाही की वजह से कमजोर हो चुकी है. अब इसका जाना तय है'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
हर डिग्रीधारी को नौकरी का वादा : तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जिसके पास भी डिग्री होगी, उसे नौकरी और रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित किया जाएगा.
नीतीश सरकार को बताया कमजोर और नकलची : तेजस्वी ने नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार और अफसरशाही की वजह से कमजोर बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार उनकी पार्टी की योजनाओं की नकल कर रही है. तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर सभी योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचेंगी.
मुफ्त बिजली-पानी और 2500 रुपए की योजना : तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी मिलेगा. साथ ही माई बहिन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे.
भीड़ हुई बेकाबू, नेताओं ने की अपील : जैसे ही तेजस्वी यादव का काफिला कॉलेज चौक पर पहुंचा, उन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई. स्थानीय नेताओं को लोगों से शांत रहने की अपील करनी पड़ी.
घैलाढ और सिंहेश्वर में भी किया संबोधन : तेजस्वी ने मधेपुरा आने से पहले घैलाढ और सिंहेश्वर में लोगों को संबोधित किया. इस दौरान जगह-जगह जेसीबी से उन पर फूल बरसाए गए. इस मौके पर सदर विधायक प्रो. चंद्रशेखर, जिलाध्यक्ष जयकांत यादव, सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, प्रो. कुमार चंद्रदीप, शांतनु बुंदेला और ई. नवीन निषाद उनके साथ मौजूद रहे.
