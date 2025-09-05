ETV Bharat / state

'खटारा हो चुकी है डबल इंजन की सरकार..' सासाराम की रैली से नीतीश पर तेजस्वी यादव का तंज

सासाराम की रैली में तेजस्वी यादव ने नीतीश को बुजुर्ग बताते हुए भाजपा पर हाइजैक का आरोप लगाया और डबल इंजन सरकार को खटारा कहा-

तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2025 at 6:19 PM IST

3 Min Read

रोहतास : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है. सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तीखा हो गया है. इसी कड़ी में सासाराम की राजनीतिक एकजुटता रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोला.

'डबल इंजन की सरकार खटारा' : तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को 'खटारा सरकार' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह सरकार अपनी उम्र पूरी कर चुकी है और अब बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है. तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि नीतीश जी पर उम्र हावी हो चुकी है और भाजपा नेता अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा. बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है.

तेजस्वी का नीतीश पर तंज (ETV Bharat)

"नीतीश जी पर उम्र हावी हो गया है. अब यह बिहार चलाने के लायक नहीं हैं. भाजपा ने इन्हें हाइजैक कर लिया है. अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव तक ही नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे. भाजपा उनसे चुन चुन कर बदला लेगी." – तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

डबल इंजन सरकार पर वार : तेजस्वी ने बिहार की डबल इंजन सरकार को भ्रष्टाचार और अपराध का इंजन बताया. उन्होंने कहा कि बीस साल पुरानी यह सरकार खटारा हो चुकी है और अब राज्य के लिए बोझ बन गई है. तेजस्वी ने कहा कि चुनाव तक ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

ETV Bharat
सासाराम में तेजस्वी का जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

दलदल में फंसे नीतीश : तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पूरी तरह भाजपा के दलदल में फंस गए हैं और अब इससे बाहर निकलना उनके लिए असंभव है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता चुन-चुन कर उनसे बदला लेंगे.

कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल : इस रैली में पूर्व मंत्री आलोक मेहता, सांसद सुधाकर सिंह, पूर्व मंत्री अनीता देवी, विधायक राजेश गुप्ता और फतेह बहादुर सिंह शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता सासाराम के राजद नेता शिव शंकर कुशवाहा ने की.

ETV Bharat
तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला (ETV Bharat)

सासाराम में एकजुटता रैली : बता दें कि सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में जगदेव प्रसाद की जयंती पर राजनीतिक एकजुटता रैली का आयोजन हुआ. इस मौके पर तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया. राजद कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाकर उन्हें सम्मान दिया और 'लालू यादव जिंदाबाद', 'तेजस्वी यादव जिंदाबाद', 'बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो- तेजस्वी यादव जैसा हो' के नारे लगाए.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनावSASARAM RALLYDOUBLE ENGINE GOVT KHATARAडबल इंजन की सरकार खटाराBIHAR ELECTION 2025TEJASHWI YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.