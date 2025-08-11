शिरडी/पटना: बिहार में दो-दो वोटर कार्ड रखने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है.आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास दो वोटर कार्ड मिलने से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि एक ही वोटर कार्ड मान्य है और फर्जी या दूसरा कार्ड तुरंत रद्द किया जाना चाहिए.

'दो वोटर कार्ड रखना गलत': जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पूरे प्रकरण पर बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने खुद अपने दो वोटर कार्ड होने की बात सार्वजनिक की थी, जबकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्वंय नहीं उठाया था. तेजस्वी यादव ने शुरुआत में दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं. जब चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया तब दूसरा कार्ड सामने आया.

जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

"दो वोटर कार्ड रखना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास एक ही वैध वोटर कार्ड होना चाहिए. यदि किसी के पास दो कार्ड हैं, तो उसमें से एक, यानी जो वास्तविक निवास से मेल नहीं खाता, उसे तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए." -विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन

चुनाव आयोग के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं: विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग को लेकर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी आरोप प्रमाणित नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना उचित नहीं है. खासकर तब जब कोई पुख्ता सबूत नहीं हो.

जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

राहुल गांधी लोगों के कर रहे भ्रमित: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर भी विवाद बढ़ गया है. राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एटम बम है, जिसे वे बिहार चुनावों में छोड़ सकते हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एनडीए नेताओं ने कहा कि विपक्ष केवल बयानबाज़ी कर रहा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है. पूरा देश, इलेक्शन कमीशन और एनडीए चाहता है कि एटम बम छोड़ दे. लेकिन सोचिए एसआईआर बिहार में चल रहा है और राहुल गांधी वर्षों पहले कनार्टक में चुनाव हो गया उससे संबंधित तथ्य दे रहे हैं.

चुनाव आयोग पर सवाल उठाना गलत: विजय चौधरी ने कहा कि उस समय भी चुनाव आयोग ने सभी दलों को भरपूर मौका दिया था कि आज भी दे रहा है. अगर हमारे अधिकारी घर-घर सत्यापित कर सूची दिये है. चुनाव आयोग ने कहा कि अपने पार्टी एजेंट सभी बूथ पर रखवाये थे. चुनाव आयोग ने कहा कि अपने एजेंट से पूछ लिजिए, अगर किसी का नाम छूट गया है तो उसे जोड़ दिया जाएगा और जिसका गलत होगा उसका नाम हटा दिया जाएगा

शिरडी में साईं बाबा मंदिर में मंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

एनडीए को लोकतंत्र और साईं बाबा में पूरी आस्था: उन्होंने कहा कि एनडीए और बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध रहित समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. वे लोकतंत्र के नियमों और भगवान साईं बाबा की आशीर्वाद में पूरी श्रद्धा रखते हैं. एनडीए नेताओं ने यह भी दावा किया कि भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है. अगर कोई अधिकारी या नेता दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के अनुसार सजा दी जाती है और यही एक अच्छी सरकार की पहचान है.

