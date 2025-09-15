ETV Bharat / state

गुस्से में जख्मी यूट्यूबर को लेकर थाना पहुंचे तेजस्वी यादव, मंत्री जीवेश मिश्रा पर करवाया FIR

पटना: बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने मंत्री पर एक यूट्यूबर के साथ मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं पटना में प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद गुस्से में तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे.यहां उन्होंने जख्मी यूट्यूबर से मुलाकात की और फिर यूट्यूबर को साथ लेकर सिंहवाड़ा थाना पहुंचे.

जीवेश मिश्रा के खिलाफ FIR: तेजस्वी यादव ने यूट्यूबर से एफआईआर दर्ज करवाया. एफआईआर में जीवेश मिश्रा समेत दो लोगों को नामजद बनाया गया है. इससे पहले पटना में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वह (जीवेश मिश्रा) नकली दवा बनवाते हैं.

इस मामले में उनको सजा भी हो चुकी है. तेजस्वी यादव ने जीवेश मिश्रा पर एक पत्रकार से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके (जीवेश मिश्रा) विधानसभा क्षेत्र में एक पिछड़े समुदाय के पत्रकार ने जब सड़क के निर्माण की बात की तो उस पत्रकार की जमकर पिटाई की गई.

तेजस्वी यादव का जीवेश मिश्रा पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)

तेजस्वी का जीवेश मिश्रा पर गंभीर आरोप: तेजस्वी यादव ने उस पत्रकार के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है. साथ ही इस पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा है, बिहार सरकार में शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा से अतिपिछड़ा समाज के होनहार निष्पक्ष पत्रकार ने क्षेत्र की जर्जर सड़क संबंधित सवाल किया तो मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार को बेरहमी से पीटा और मां-बहन की अभद्र गालियां दी.

तेजस्वी ने लगाया पत्रकार से मारपीट का आरोप: तेजस्वी यादव ने जीवेश मिश्रा के साथ ही सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि नकली दवा बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला दवा चोरी में सजायाफ्ता मंत्री जीवेश मिश्रा, नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं. ऊपर से गाली देकर अतिपिछड़ा वर्ग के पत्रकार को पीट रहे हैं. क्या प्रधानमंत्री मोदी उनके चहेते मंत्री द्वारा पत्रकार की मां-बहन को गाली देने पर अब टीवी पर बैठ टेसू बहायेंगे?

'बिहार में अराजकता की स्थिति': तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति आ गई है. तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि क्या पता है कि आपके इस मंत्री को नकली दवा बनाने के कारण सजा हो चुकी है. तेजस्वी यादव सवाल पूछा कि मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार की मां को बड़ी-बड़ी गाली दी जाती है, क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे? क्या अपने मंत्री बर्खास्त करेंगे?

"यह घटना शर्मनाक है. आप (पीएम मोदी) बिहार बंद कराएंगे. चुनाव है तो सिर्फ बिहार बंद कराइयेगा, देश नहीं. मां की बात करिएगा लेकिन औरों की मां की इज्जत नहीं करिएगा. ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? हमारे पास मारपीट और गाली गलौज के कई वीडियो हैं. हमने निर्णय लिया है, कोई भी हो, उसे न्याय मिलना चाहिए. हम दरभंगा जाएंगे, जाले जाएंगे. थाने में पत्रकार को ले जाकर मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ FIR कराएंगे."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

कानून को लेकर सरकार से सवाल: बिहार के मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा क्या आम आदमी प्रधानमंत्री के लिए अलग-अलग तरह का कानून है. यदि कानून एक तरह का है तो आखिर मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. सवाल पूछने पर पत्रकार को घूंसे से मारा जाता है. जब बिहार में पत्रकार के साथ यह हो सकता है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी. बीजेपी का यह मंत्री किस तरह का है सदन में हम लोग इसकी करतूत को देखते रहते हैं. मंत्री लोगों को गाली देते हैं और बीजेपी के बड़े नेता खुद प्रधानमंत्री इस मामले पर चुप हैं.