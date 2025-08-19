ETV Bharat / state

'राहुल-तेजस्वी लोकतंत्र बचाने निकले हैं या तार-तार करने..' जयचंद पर भड़के तेज प्रताप ने छोटे भाई को चेताया - TEJ PRATAP YADAV

पहली बार तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को खुलेआम चेतावनी दी है. तेज प्रताप ने कहा कि जयचंदों से सावधान हो जाओ वरना...पढ़ें-

तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 12:12 AM IST

3 Min Read

पटना : बिहार की राजनीति में पहली बार बड़ा धमाका हुआ है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुलेआम चेतावनी दी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो टैग कर तेज प्रताप ने कहा कि लोकतंत्र बचाने निकले लोग खुद लोकतंत्र को तार-तार कर रहे हैं.

जयचंद पर भड़के तेज प्रताप : तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में कहा कि नबीनगर से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक और एक मीडिया पत्रकार को जिस तरह मारा-पीटा गया और गाली-गलौज किया गया, वह बेहद शर्मनाक है. उन्होंने साफ कहा कि यह काम किसी जयचंद ने किया है.

''मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं. क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा-पीटा और गाली गलौज किया गया है, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है. मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं.''- तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे

तेजस्वी को सीधी चेतावनी : तेज प्रताप ने पहली बार खुले शब्दों में तेजस्वी को निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ. अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले चुनाव में बेहद खराब नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

लोकतंत्र बचाने पर सवाल : तेज प्रताप ने सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने निकले हैं या लोकतंत्र को तार-तार करने? उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र में पत्रकार और साधारण ड्राइवर को पीटा गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है.

''मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं अभी भी समय है. अपने आस पास के जयचंदों से सावधान हो जाओ नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा. अब आप कितने समझदार हैं यह चुनाव परिणाम तय कर देगा.''- तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे

परिणाम तय करेगा जनता का फैसला : वीडियो संदेश में तेज प्रताप ने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि कौन कितना समझदार है. चुनाव परिणाम बताएगा कि गलत रास्ता अपनाने वालों को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

'जयचंदों से बनाओ दूरी' : तेज प्रताप यादव द्वारा ट्विटर पर टैग किया गया वीडियो राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. पहली बार उन्होंने सीधे-सीधे तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा है कि गलत लोगों से दूरी बनाओ, वरना चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी.

TEJASHWI YADAVVOTER ADHIKAR YATRAWARNING TO TEJASHWI YADAVविधायक तेज प्रताप यादवBIHAR ELECTION 2025TEJ PRATAP YADAV

