ETV Bharat / state

समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तेजप्रताप यादव? अखिलेश यादव ने मिलने बुलाया - TEJ PRATAP YADAV

तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

लालू के रिश्तेदार हैं अखिलेश: यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और लालू यादव के बीच रिश्तेदारी है. लालू की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव से हुई है. अभी वह करहल से पार्टी के विधायक भी हैं. अक्सर दोनों परिवार के सदस्यों का एक-दूसरे के यहां आना-जाना होता है. तेजस्वी की शादी में भी अखिलेश और डिंपल यादव शामिल हुए थे.

लालू परिवार के साथ अखिलेश यादव (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर लगातार मुखर: अनुष्का यादव के प्रकरण के बाद जिस तरीके से उनको पार्टी और परिवार से अलग किया गया, उसके बाद लगातार तेजप्रताप यादव कुछ भी कहना होता है तो वह सोशल मीडिया के माध्यम से ही पोस्ट शेयर करते हैं. समय-समय पर वह पोस्ट के जरिए अपने मन की भावना व्यक्त करते रहते हैं.

'खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना': 19 जून को तेजप्रताप ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा था कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं. शुरुआत तुमने किया है लेकिन अंत मैं करूंगा. झूठ और फरेब के बनाये इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं. तैयार रहना सच सामने आने वाला है. मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं.

नई पार्टी नहीं बनाऊंगा: वहीं 13 जून का पोस्ट कर कहा था कि हद हो गई अब तो इस जयचंद ने तो कुछ गोदी मीडिया वालों के साथ मिलकर ये अफवाह भी उड़ा दी है कि मैं कोई नई राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं. बिहार की जनता से फिर से यही अपील करूंगा कि ऐसी किसी भी भ्रामक खबरो पर विश्वास नहीं करें. जय हिन्द, जय बिहार, जय राजद.

6 जून को शेयर किया था वीडियो: उससे पहले 6 जून को भी तेजप्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें वह चलते हुए अपने कार्यालय में बैठते हुए दिखाई दिए थे. उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि 'All our dreams can come true; if we have the courage to pursue them.'

पिता को दी जन्मदिन की शुभकामना: लालू यादव ने भले ही तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया है लेकिन बेटे का पिता से वैसा ही प्रेम है, जैसा पहले था. वह अभी भी लालू को अपना 'भगवान' मानते हैं. पिता के 78वें जन्मदिन पर भी पोस्ट शेयर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी. एक्स हैंडल पर लिखा, 'आप सिर्फ मेरे पिता नहीं हैं, आप एक आंदोलन हैं जो न्याय, साहस और बदलाव की प्रेरणा देते हैं. आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरा धर्म है.'

लालू यादव के साथ तेजप्रताप यादव (ETV Bharat)

पिता ने क्यों निकाला?: दरअसल, 24 मई को तेजप्रताप यादव ने अपने फेसबुक हैंडल से अनुष्का यादव के साथ तस्वीर शेयर कर बताया कि दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं. इसको लेकर सियासी तूफान मच गया. सोशल मीडिया पर दोनों की कई तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें दोनों के शादी होने का भी दावा किया जाने लगा. हालांकि बाद में तस्वीर हटा लगी गई और एक्स हैंडल पर तेजप्रताप ने कहा कि किसी ने अकाउंट हैक कर लिया था. वहीं 25 मई को लालू यादव ने उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया. साथ ही परिवार से भी दूर करने का ऐलान कर दिया. बाद में अनुष्का के भाई आकाश यादव ने मीडिया के सामने आकर तेजस्वी यादव पर साजिश करने का आरोप लगाया.

ये भी पढ़ें: