'PM को गाली देने वाले को जेल भेजा जाए' तेज प्रताप ने दी आंदोलन की चेतावनी

"जिन लोगों ने किसी की मां के ऊपर उंगली उठाई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि मां को गाली देने का काम जिसने किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए." -तेज प्रताप यादव

आंदोलन करेंगे तेज प्रताप: एक तरफ बीजेपी ने गाली देने का वीडियो शेयर कर विपक्ष पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी गुस्से में नजर आए. तेज प्रताप यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की. कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए नहीं तो वे आंदोलन करेंगे.

विधायक की गिरफ्तारी की मांग: तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में मौजूद महुआ के स्थानीय विधायक मुकेश रौशन की गिरफ्तारी की मांग की. तेज प्रताप यादव ने कहा कि वहां के स्थानीय विधायक ने जिस तरीके से बोला है, उनकी मांग है कि स्थानीय विधायक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए नहीं तो वह खुद आंदोलन करेंगे. जनशक्ति जनता दल इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी.

क्या है मामला: आपको बता दें कि यह मामला उस समय का है जब तेजस्वी यादव अपनी 'बिहार अधिकार यात्रा' के तहत वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे. आरोप है कि इस दौरान तेजस्वी के साथ मंच पर महुआ से आरजेडी विधायक डॉ. मुकेश रौशन भी मौजूद थे. इसी दौरान मंच के सामने से गाली देने की आवाज आ रही है.

बीजेपी का आरोप: बिहार बीजेपी ने कार्यक्रम का वीडियो शेयर कर गाली देने का आरोप लगाया है. बीजेपी ने लिखा- गालीबाज आरजेडी-तेजस्वी की माई-बहिन गालीबाज योजना. तेजस्वी ने अपनी रैली में फिर से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई. आरजेडी के कार्यकर्ता जितना गाली दे रहे थे, तेजस्वी उतना ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे. राजद-कांग्रेस की रैलियों का आजकल एकसूत्री कार्यक्रम चल रहा है 'माई-बहिन को गाली दो' गालीबाजी जारी है.

