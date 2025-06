ETV Bharat / state

आर-पार के मूड में तेज प्रताप! कहा- 'मेरी भूमिका कोई दल या परिवार नहीं तय नहीं करेगा, खामोशी को कमजोरी..' - TEJ PRATAP YADAV

तेज प्रताप का 6 जून के पोस्ट : तेज प्रताप यादव ने 6 जून को अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह चलते हुए अपने कार्यालय में बैठते हुए दिखाई दिए थे. उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि -''All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.'' मतलब हमारे सभी सपने साकार हो सकते हैं, यदि हममें उन्हें पूरा करने का साहस हो.

लालू ने पार्टी और परिवार से निकाला : दरअसल, अनुष्का यादव प्रकरण के बाद 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकलने की घोषणा कर दी थी. अपने ट्वीट में लालू प्रसाद ने लिखा था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है जेष्ठ पुत्र की गतिविधि लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के अनुरूप नहीं है. अतः उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं.

जयचंद से सतर्क रहने की सलाह : परिवार और पार्टी से निकल जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने 1 जून को पोस्ट कर जयचंद का जिक्र किया था. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि - ''मेरे प्यारे मम्मी पापा. मेरी सारी दुनिया बस आपदोनों में ही समाई है. भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश. आप हैं तो सबकुछ है मेरे पास. मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए ना कि कुछ और. पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग. बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा.''

अपने को कृष्ण तो तेजस्वी को अर्जुन बताया : तेज प्रताप यादव ने 1 जून को दूसरा पोस्ट करते हुए अपने और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर लिखा. तेज प्रताप यादव ने लिखा कि- ''मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे. कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नही. हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा. बस मेरे भाई भरोषा रखना मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, फिलहाल दूर हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा. मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है अंदर भी और बाहर भी.

