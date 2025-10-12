बिहार में तेज प्रताप यादव का जलवा, जलेबी छानकर जीता जनता का दिल...तेजस्वी को किया अनफॉलो
तेज प्रताप यादव ने गया में विरोधियों पर तंज कसा, जलेबी छानी और बिहार में दूसरा लालू बनने का दावा किया. पढ़ें खबर.
गया: बिहार के गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम कुमार के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. वहीं तरवां बाजार में आयोजित सभा में भारी संख्या में लोग जुटे, जिससे तेज प्रताप का उत्साह और बढ़ गया. उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में भाषण देते हुए लोगों से अपने उम्मीदवार को ब्लैकबोर्ड छाप पर वोट देने की अपील की.
देहाती अंदाज में छाए तेज प्रताप: तेज प्रताप अपने पिता लालू यादव की तरह देहाती अंदाज में जनता के बीच पहुंचे. जनसभा के बाद वे एक स्थानीय होटल में गए, जहां उन्होंने जलेबी छानकर लोगों का दिल जीत लिया. उनके इस देहाती अंदाज को देखकर वहां मौजूद भीड़ उत्साहित हो उठी और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थके.
विरोधियों पर जमकर साधा निशाना: तेज प्रताप ने अपने भाषण में विरोधियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "जब हमारी सभा में भीड़ जुटती है, तो विरोधियों को घबराहट होने लगती है. उन्हें पता चल गया है कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है." उन्होंने दावा किया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर विरोधी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं. तेज प्रताप ने अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई बड़े कदम उठाए.
तेज प्रताप ने तेजस्वी को किया अनफॉलो: तेज प्रताप यादव ने इस बार अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अनफॉलो कर दिया है. तेज प्रताप की फॉलोइंग लिस्ट में अब केवल पांच लोग शामिल हैं, जिनमें उनके पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन राज लक्ष्मी यादव शामिल हैं. इससे पहले वे अपनी बड़ी बहन मीसा भारती और हेमा यादव को भी अनफॉलो कर चुके हैं, जिससे परिवार में तनाव की अटकलें तेज हो गई हैं.
पीएम मोदी पर कसा तंज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तेज प्रताप ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "मोदी जी कई बार बिहार आए, चीनी मिल खोलने का वादा किया, लेकिन आज तक एक भी चीनी मिल नहीं खुली. जब चीनी मिल ही नहीं खुली, तो बिहार की चीनी से बनी चाय वे कैसे पी सकते हैं?" इस बयान से जनसभा में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई.
प्रशांत किशोर को भी नहीं बख्शा: तेज प्रताप ने जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, "एक बैग वाला घूम रहा है, सावधान रहिए. वह बैग वाला हमारे सामने आएगा और उसे ब्लैकबोर्ड छाप के सामने झुकना ही होगा." उन्होंने जनता से अपील की कि वे खोखले वादों पर ध्यान न दें और उनकी पार्टी को समर्थन दें.
वादों को पूरा करने का दावा: तेज प्रताप ने जनता से वादा किया कि उनकी पार्टी जो कहती है, वही करती है. उन्होंने कहा, "हम चार-पांच वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जो वादा करते हैं, उसे पूरा करने खुद आते हैं." उन्होंने अपने उम्मीदवार प्रेम कुमार को जिताने की अपील करते हुए कहा कि उनकी जीत के बाद वे व्यक्तिगत रूप से वादों को पूरा करने आएंगे.
बिहार में दूसरा लालू यादव: तेज प्रताप ने अपनी सभा में बार-बार दोहराया कि उनकी लोकप्रियता से विरोधी घबराए हुए हैं. उन्होंने कहा, "विरोधियों को लगता है कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है, इसलिए वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं. लेकिन हम जनता के साथ हैं और उनके आशीर्वाद से अपने वादों को पूरा करेंगे." उन्होंने जनता से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार प्रेम कुमार को ब्लैकबोर्ड छाप पर वोट देकर समर्थन देने की अपील की.
"जब हमारी सभा में भीड़ जुटती है, तो विरोधियों को घबराहट होती है. उन्हें पता चल गया है कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है." - तेज प्रताप यादव, संस्थापक, जनशक्ति जनता दल
