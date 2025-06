ETV Bharat / state

Published : June 1, 2025 at 9:31 AM IST

पटना: पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट किया है. तेज प्रताप यादव ने अपने माता-पिता को भगवान से बढ़कर बताया है. तेज प्रताप ने सोशल मीडिया X पर लिखा 'मेरे प्यारे मम्मी पापा....मेरी सारी दुनिया बस आपदोनों में ही समाई है. भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश.' 'आपदोनों खुश रहें': आगे लिखते हैं कि "आप हैं तो सबकुछ है मेरे पास. मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए ना कि कुछ और. पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग. बस मम्मी पापा आपदोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा." कौन है जयचंद?: पार्टी और परिवार से निकल जाने के बाद तेज प्रताप यादव की इससे संबंधित पहला पोस्ट है, जिसमें अपने ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर लिखा है. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए जताने का प्रयास किया है कि उनके खिलाफ पार्टी में ही कुछ जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं. लालू ने पार्टी और परिवार से निकाला: अनुष्का यादव प्रकरण के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया एवं अपने परिवार से भी अलग करने की घोषणा कर दी थी. तेज प्रताप यादव को अलग करने की घोषणा उनके पिताजी में ट्वीट करके दी थी. 'परिवार से दूर करता हूं': अपने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा था कि-निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है. ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है. अतः उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं.

