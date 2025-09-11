छोटे भाई तेजस्वी से नाराज चल रहे बड़े भैया तेज प्रताप? राघोपुर पहुंचकर कह दी बड़ी बात
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी.
Published : September 11, 2025 at 10:46 AM IST
पटना: आरजेडी और लालू परिवार से दूर रह रहे तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट शेयर किया है. इसमें वे बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाते नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए तेज प्रताप ने लिखा है, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से पूर्ण तरीके से प्रभावित है, आमजनमानस का जीवन बेहद ही खराब स्थिति में है. जिसे लेकर मैंने खुद मोर्चा संभालते हुए अपने टीम तेज प्रताप यादव के साथियों संग राघोपुर राहत सामग्री लेकर पहुंचा.
तेजस्वी पर तेज प्रताप का हमला: इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने वर्तमान सरकार और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए लिखा कि वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है.
राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से पूर्ण तरीके से प्रभावित है, आमजनमानस का जीवन बेहद ही खराब स्थिति में है। जिसे लेकर आज मैने खुद मोर्चा संभालते हुए अपने टीम तेज प्रताप यादव के साथियों संग राघोपुर राहत सामग्री लेकर पहुंचा।#tejpratapyadav #teamtejpratapyadav #Raghopur #Flood pic.twitter.com/J1I4yWtbg6— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 10, 2025
"इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है."- तेज प्रताप यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
राघोपुर से विधायक हैं तेजस्वी: तेजस्वी यादव के क्षेत्र में तेज प्रताप यादव के पहुंचने से सियासी चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है. तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ने की बात कही है. वहीं वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से 2020 में तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की थी. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से चिराग पासवान ने 2024 में हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी.
राघोपुर में तेज ने संभाला मोर्चा: तेज प्रताप यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव पर सवार होकर राहत सामग्री का वितरण करते नजर आए. इस दौरान सामग्री लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और तेज प्रताप की नाव के आस-पास सभी लोग इकट्ठा हो गए. तब तेज प्रताप ने लोगों से आग्रह किया कि आराम से सामान लिजिए. वर्तमान सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है और हम मदद करने आए हैं तो आप मदद करने नहीं दे रहे हैं.
आज वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई… pic.twitter.com/aMEyrRh4lx— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 9, 2025
'सरकार को उखाड़ फेंकना है': उन्होंने आगे लिखा है कि, "राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने मुझे अपनी समस्या से अवगत करवाया, तब मुझसे रुका नहीं गया और हमने खुद जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री और मेडिकल सहायता देने का काम किया. सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं, राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है. ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है. तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका सकता है."
पहले भी तेजस्वी पर कस चुके हैं तंज: ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव ने पहली बार तेजस्वी यादव पर तंज कसा है. कभी तेजस्वी को अर्जुन और कृष्ण कहने वाले तेज प्रताप बीते दिनों जहानाबाद में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' नारे पर भड़क गए थे. सभा में तेज प्रताप ने जोर देकर कहा था, "सरकार जनता की होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की." मामला 30 अगस्त 2025 को घोसी विधानसभा में एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान का था, जहां तेज प्रताप भावी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे थे.
