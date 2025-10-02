'बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए', दशहरा पर तेजस्वी को तेजप्रताप यादव की नसीहत
दशहरा के दिन तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह अपने बड़े भाई का सम्मान करना सीखें. पढ़ें..
Published : October 2, 2025 at 3:17 PM IST
पटना: हसनपुर से विधायक और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि आज दशहरा है तो मैं अपने अनुज को कहना चाहूंगा कि वह पहचानें कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण? कब तक वह जयचंद की बात मानकर फैसले लेते रहेंगे?
क्यों बनाई अलग पार्टी?: असल में पत्रकारों ने उसके पूछा कि तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि भैया चुनावों में उनके उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारते रहते थे. आरजेडी में रहते आखिर आपको 2020 में अपनी पार्टी (जनशक्ति जनता दल) क्या बनानी पड़ी? इस सवाल पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि 2020 में मेरे साथ क्या हुआ था, सब लोग जानते हैं. जो जलने वाले हैं, वह जलते रहें. अब हम आरजेडी में नहीं हैं, हमको तो आगे बढ़ता है.
'बड़े भाई का सम्मान करें तेजस्वी': तेजप्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं. लिहाजा उनको समझना चाहिए कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण है? वह छोटे भाई हैं तो उनको मर्यादा देखना चाहिए और अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनको जयचंद लोग जो बोल रहे होंगे, वही वह कर रहे होंगे. ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि अपने बुद्धि-विवेक भी इस्तेमाल करें.
"छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम हैं, कौन लक्ष्मण हैं? कौन राम और कौन लक्ष्मण है, वो छोटे भाई हैं तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए. हर चीज देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए. खैर इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं. वो जो चीजें कर रहे हों, अपने बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे. हो सकता है कि उनको जयचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना भी बुद्धि और विवेक इस्तेमाल करना चाहिए."- तेजप्रताप यादव, अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल
कितनी सीटों पर उतारेंगे पार्टी?: इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी जनशक्ति जनता दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो तेजप्रताप यादव ने कहा कि अभी गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है, जल्द ही सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा.
आरएसएस पर क्या बोले?: इस दौरान तेजप्रताप यादव ने तमाम लोगों को दशहरा, विजयादशमी, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुभकामनाएं दी और कहा कि वह गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं. वहीं आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हसनपुर विधायक ने कहा कि आरएसएस का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है.
